Transfer-Ticker: TV-Moderatorin freut sich schon besonders - und stellt sich diese eine Frage

Bas Dost kehrt in die Bundesliga zurück und stürmt künftig für Eintracht Frankfurt.

Der Transfermarkt schließt am Montag. Gibt es noch Zu- oder Abgänge in der Bundesliga? Wir berichten im Ticker von der finalen Wechsel-Phase.

Der Bundesliga-Transfermarkt schließt am Montag, 2. September 2019.

Bis 18 Uhr müssen die Spielerwechsel bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) gemeldet werden.

Wer wechselt am Deadline Day? Wir informieren Sie über die Transfers der Erstligisten.

+++ Endspurt auf dem Transfermarkt! Bis Montag können noch Spieler verpflichtet oder abgegeben werden. Welcher Bundesligist angelt sich noch ein Schnäppchen? Gibt es noch eine Mega-Überraschung im deutschen Fußball-Oberhaus? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden! +++

Update vom 1. September, 9.15 Uhr: Lange Zeit hielten sich die Nachrichten von einem Wechsel Neymars. Doch wie in der Nacht zum Sonntag bekannt wurde, hat sein bisheriger Klub Paris-Saint-Germain ein Angebot des FC Barcelona ausgeschlagen.

Transfermarkt: Gibt es kurz vor Schluss noch prominente Wechsel?

Erstmeldung vom 30. August, 11.53 Uhr: Eigentlich ist am 31. August Schluss - 2019 ist das aber ein Samstag. Deshalb darf in Deutschland bis Montag, 2. September, gekauft und verkauft werden. Um 18 Uhr schließt hierzulande das Transferfenster, das ist aber längst nicht überall so.

Die englische Premier League darf bereits seit dem 9. August keine Spieler mehr verpflichten. Im Gegenzug können Akteure ihre Vereine aber noch so lange verlassen, wie es eben das Transferfenster des neuen Klubs zulässt. In den europäischen Top-Ligen ist das nur bis Montag möglich. Deutschland, Spanien und Frankreich machen um 18 Uhr die Schotten dicht. Bei den Italienern ist das Fenster bis 20 Uhr geöffnet.

Welche Transfers passieren noch am Deadline Day?

Andere Länder lassen sich noch mehr Zeit - in Portugal ist die Transferperiode beispielsweise erst am 22. September beendet. Bei Sky freut man sich besonders auf den Deadline Day - Moderatorin Sylvia Walker postete ein Instagram-Video. Sie weiß offenbar schon, in welche Richtung sie laufen soll - aber gilt das auch für die potenziellen Transfer-Ziele?

In unserem Live-Ticker legen wir den Fokus auf die Bundesliga. Gibt es Neuigkeiten aus Dortmund? Angelt sich ein Abstiegskandidat noch eine Torgarantie? Holt der FC Bayern München doch noch Verstärkung? Zurzeit rücken die Stühle an der Säbener Straße hauptsächlich in der Führungsetage - Oliver Kahn übernimmt den Posten von Karl-Heinz Rummenigge, wie tz.de* berichtet, und Uli Hoeneß tritt von seinen Amtsvorsitzen zurück.

