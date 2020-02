RB Leipzig reist für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale nach London. Wir begleiten das Spiel gegen Tottenham Hotspur heute im Live-Ticker. Für Jose Mourinho gibt es eine Hiobsbotschaft.

Tottenham Hotspur - RB Leipzig 0:0

Der Bundesliga-Zweite muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in London ran.

der in ran. Die Spurs plagen Verletzungsprobleme -verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Tottenham: Lloris - Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies - Winks, Lo Celso, Gedson, Alli, Bergwijn - Lucas Moura Bank: Gazzaniga (Tor), Tanganga, Vertonghen, Dier, Lamela, Ndombelé, Skipp RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino, Nkunku - Schick, Werner Bank: Mvogo (Tor), Dani Olmo, Forsberg, A. Haidara, Wolf, Lookman, Poulsen Tore: - Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

12. Minute: Gelbe Karte gegen Sabitzer (Leipzig). Diesmal muss sich der Österreicher eins taktischen Fouls bedienen.

12. Minute: RB Leipzig spielt jetzt beinahe Powerplay wie beim Eishockey. Die Spurs ziehen sich weit zurück, stehen fast um den eigenen Sechzehner herum. Die Sachsen tasten sich heran.

Tottenham Hotspur - Leipzig im Live-Ticker: RB spielt Powerplay

10. Minute: Gelbe Karte gegen Lo Celso (Tottenham). Das taktische Foul gegen Sabitzer, und dafür gibt es, na klar, die Verwarnung.

8. Minute: Die Spurs gefährlich!! Fein kombinieren sich die Engländer in die Box, Bergwijn mit dem schnellen Haken und direkt ab dafür. Doch Gulacsi ist unten und lenkt die Kugel um den Pfosten.

+ Eng am Mann: die Leipziger gegen Tottenham Hotspur. © AFP / GLYN KIRK

7. Minute: Mukiele klärt gegen den schnellen Alli. Tottenham kann sich jetzt etwas befreien und spielt mit.

4. Minute: Durchschnaufen! Schon wieder rollt der RB-Leipzig-Express heran. Die Londoner müssen sich erstmal sammeln. Ob die Spurs mit dieser Anfangsoffensive der so unbekannten Gäste aus Deutschland gerechnet haben...

2. Minute: Leipziggggggg!!!! Abteilung Attacke ist unterwegs. Angelino knallt den Ball an den Pfosten, und dann scheitert Werner aus kürzester Distanz.

1. Minute: Erste Chance für Leipzig! RB greift direkt an und hat durch den Tschechen Schick nach 27 Sekunden den ersten Abschluss. Die Sachsen haben keine Zeit zu verlieren.

1. Minute: Los geht es im ausverkauften Tottenham Hotspur Stadium vor 62.000 Zuschauern!

20.55 Uhr: Timo Werner schickt bei DAZN schon mal eine Kampfansage in Richtung der Londoner. „Tottenham weiß noch nicht so richtig, wer RB Leipzig ist. Ich hoffe, dass sie es nach diesem Achtelfinale wissen“, meint der deutsche Nationalspieler selbstbewusst. Gleich geht es los!

20.50 Uhr: Markant: RB-Leipzig-Coach Nagelsmann hat im Wettbewerb bisher zwei Gelbe Karten gesehen. Wird der Bayer heute vom türkischen Schiedsrichter Cakir verwarnt, darf er im Rückspiel nur von der Tribüne aus zusehen.

20.45 Uhr: Nagelsmann ist bei Sky am Mikrofon - und begründet die Dreierkette: „Wir haben ein sehr stabiles Kontrukt mit Klostermann und Halstenberg hinten drin, deswegen wollte ich nicht zu viel ändern, nur weil Upamecano gesperrt ist. Deswegen bekommt heute Ampadu die Chance in der Startelf.“

20.40 Uhr: Alle Augen auf Timo Werner. Der 23-jährige Schwabe hat in den bisherigen sechs Champions-League-Spielen dreimal getroffen, in der Bundesliga steht der Nationalstürmer bei 20 Toren in 22 Spielen.

Tottenham Hotspur - RB Leipzig im Live-Ticker: Dayot Upamecano ist gesperrt

20.30 Uhr: Dayot Upamecano, der beimFC Bayern im Gespräch ist, kann heute nicht für RB Leipzig spielen. Der 21-jährige Innenverteidiger ist nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt.

Der Franzose äußerte sich vor der Partie inLondon zu seiner Zukunft: „Ich werde mich jetzt auf RB Leipzig fokussieren und danach darauf, was ich im Anschluss mache. Es gibt einige Klubs, die mich mögen. Ich werde mit meinem Berater und meinen Eltern am Ende der Saison darüber reden. Wir werden die richtige Entscheidung treffen.“

20.20 Uhr: Dani Olmo sitzt heute erstmal auf der Bank. Macht der spanische U21-Nationalspieler heute sein erstes Champions-League-Match für RB Leipzig?

In der Winterpause war der Außenangreifer für kolportiert 20 Millionen Euro von Zagreb zumBundesliga-Zweiten gewechselt.

20.10 Uhr: Das Parallelspiel heute Abend bestreiten Atalanta Bergamo und derFC Valencia.

Atalanta, wer? Bergamo! Die Norditaliener sind Vierter der Serie A - und treten mit dem Deutschen Robin Gosens an.

Geht die Erfolgsgeschichte der Italiener aus der 120.000-Einwohner-Stadt weiter oder setzt sich der spanische Favorit im Champions-League-Achtelfinale durch?

Tottenham Hotspur - RB Leipzig im Live-Ticker: Nagelsmann wählt volle Offensive

20.02 Uhr: Die Aufstellung von RB Leipzig ist da: Und Nagelsmann wählt volle Offensive. Schick stürmt neben Werner von Anfang an, dazu spielen die sehr offensiven Sabitzer, Nkunku und Mukiele im Mittelfeld. Das verspricht einmal mehr Vollgas-Fußball der Sachsen.

19.50 Uhr: Herzlich willkommen im Live-Ticker zum Spiel! Die Anhänger von RB Leipzig machen schon mal mächtig Stimmung. In einem Fan-Zug sind sie durch den Norden von London zum Stadion gelaufen.

Twitter-User hielten die beeindruckende Stimmung bei Social Media fest.

Upate vom 19. Februar, 19.30 Uhr: Julian Nagelsmann gibt sich vor dem Aufeinandertreffen mit José Mourinho sehr selbstbewusst.

„Ab einem gewissen Niveau, wenn du Trainer bist, musst du das Selbstvertrauen haben, eine eigene Idee zu haben. Ich verbringe Dreiviertel meiner Lebenszeit mit dem Job, Fußball-Trainer zu sein“, meinte der Coach von RB Leipzig vor dem Champions-League-Achtelfinale bei DAZN.

Nagelsmann weiter: „Ich würde mich schon als einen guten Trainer bezeichnen, ob jetzt Top-Trainer oder nicht, das dürfen gerne andere bewerten.“

Tottenham Hotspur - RB Leipzig im Live-Ticker: Mourinho lobt Nagelsmann

Update vom 19. Februar, 18.50 Uhr: Vor der PartieTottenham Hotspur gegen RB Leipzig hat der Londoner TrainerJosé Mourino RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann eine große Karriere prophezeit.

„Davor war er bei Hoffenheim - da war er sehr gut. Jetzt ist er bei Leipzig - auch hier macht er seine Sachse sehr gut. Wenn er so weitermacht, wird er als Trainer einen noch größeren Schritt machen“, meinte der portugiesische Starcoach über den 32-jährigen Oberbayern.

Update vom 19. Februar, 18.20 Uhr: Unter sicherlich außergewöhnlichen Bedingungen haben sich die Sachsen in London auf das Achtelfinal-Hinspiel vorbereitet.

Der Bundesliga-Klub absolvierte sein Abschlusstraining an diesem Mittwoch auf einem Platz, der genau an eine Häuserfront grenzt.

Von den mehrgeschössigen Gebäuden hatte man sicher eine gute Sicht auf die Einheit - und etwaige Spione von Tottenham Hotspur keine Mühe, beim Anschwitzen von RB Leipzig zuzuschauen.

Die Leipziger trainieren daheim normalerweise auf dem Trainingszentrum am Cottaweg auf einer großen Freifläche zwischen Elsterbecken, Messe und Red Bull Arena.

Tottenham Hotspur - RB Leipzig im Live-Ticker: Londoner haben sich gesammelt

Update vom 19. Februar, 17.10 Uhr: Ausgerechnet vor dem Champions-League-Achtelfinale haben sich die Tottenham Hotspur wieder gesammelt.

Zuletzt gab es für die Nord-Londoner drei Siege in Folge in der Premier League, nachdem die Spurs zuvor in der Liga nur zwei Punkte aus vier Spielen geholt hatten.

Insgesamt erlebt der Vorjahres-Finalist der Königsklasse in dieser Saison ein Auf und Ab. Auch unter José Mourinho konnte der englische Klub noch keine Konstanz entwickeln.

Update vom 19. Februar, 16.45 Uhr: Tottenham Hotspur bangt mit und hofft aufHarry Kane. Das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig kommt für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft jedoch noch zu früh.

Kane fällt wegen eines Oberschenkelmuskelrisses schon seit Beginn des Jahres aus. Ist sogar die Fußball-EM 2020 in Gefahr? Gerade im Oberschenkel sind derartige Verletzungen hartnäckig.

+ Fehlt Tottenham Hotspur bitterlich: Harry Kane. © dpa / Mark Kerton

In 20 Premier-League-Spielen davor hatte der 26-jährige Angreifer elf Tore erzielt. Da weiß man direkt, was den Londonern gegen die Sachsen heute Abend fehlen wird.

Update vom 19. Februar, 14.35 Uhr: Die Spannung steigt! Nach dem starken Auftritt von Borussia Dortmund geht es am Mittwochabend mit der Champions League weiter. Gelingt RB Leipzig gegen Tottenham ein ähnlicher Geniestreich?

Update vom 18. Februar, 23.15 Uhr: Der BVB hat - zumindest, was die Bundesliga-Teams betrifft - im Achtelfinale der Champions League vorgelegt.

Borussia Dortmund besiegte am Dienstagabend Paris Saint-Germain 2:1 (0:0) und darf vor dem Rückspiel vom Viertelfinale der Königsklasse träumen. Was macht RB Leipzig an diesem Mittwoch in London?

Tottenham Hotspur - RB Leipzig im Live-Ticker: Nagelsmann fordert „Verrücktheit“

Update vom 18. Februar, 19.30 Uhr: Julian Nagelsmann hat von seinen Mannen von RB Leipzig bei Favorit und Vorjahres-Finalist Tottenham Hotspur einen verrückten Auftritt gefordert.

„Die Jungs sollen sich nicht so viele Gedanken über taktische Dinge machen. Wir sind nicht so verkopft, sondern haben einen gesunden Grad an Verrücktheit. Das wird gefragt sein“, sagte der bayerische Coach der Sachsen vor dem Hinspiel auf der Pressekonferenz in London.

+ Trainer von RB Leipzig: Julian Nagelsmann. © AFP / JUSTIN TALLIS

„Es wird vielleicht das spektakulärste Spiel der Clubgeschichte“, meinte der 32-Jährige weiter - und sagte zu seinem ersten Aufeinandertreffen mit Star-Trainer José Mourinho: „Der Respekt vor ihm ist riesengroß. Er wird sein 59. K.o.-Spiel haben, ich mein erstes.“

Update vom 18. Februar, 18.15 Uhr: In der Startelf von RB Leipzig wird in London auch der formstarke Dayot Upamecano erwartet - die Anzeichen verdichten sich, dass der FC Bayern den jungen französischen Innenverteidiger (21) zu einem Transfer-Ziel erklärt hat.

Tottenham Hotspur - RB Leipzig im Live-Ticker: Heung-Min Son fällt aus

Update vom 18. Februar, 16.56 Uhr: Rückschlag für Leipzigs Gegner Tottenham Hotspur vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Mittwoch.

Stürmer Heung-Min Son wird dem Team von Startrainer Jose Mourinho in den beiden Aufeinandertreffen gegen den Bundesligisten fehlen. Wie die Spurs am Tag vor dem Hinspiel (Anstoß: 21.00 Uhr) mitteilten, hat der südkoreanische Torjäger im Ligaspiel bei Aston Villa (siehe unten) eine Fraktur im rechten Arm erlitten.

Der frühere Leverkusener muss sich einer Operation unterziehen und fehlt den Londonern voraussichtlich bis zum Saison-Endspurt.

"Ich rechne in dieser Saison nicht mehr mit ihm", sagte Tottenhams portugiesischer Teammanager. Für Mourinho ist es nach den Verletzungen von Kapitän Harry Kane und Mittelfeldspieler Moussa Sissoko der nächste personelle Rückschlag.

Tottenham Hotspur schwächelt aktuell - eine Chance für RB Leipzig?

London - Die roten Bullen aus Leipzig treffen im Achtelfinale der UEFA Champions League auf den letztjährigen Finalisten Tottenham Hotspur. Für das Hinspiel am 19. Februar (Anstoß 21 Uhr) reisen die Leipziger um Trainer Julian Nagelsmann, der sich gerade erst gegen die Kritik einer Spielerfrau zur Wehr setzte, nach London. Das Weiterkommen ist durchaus möglich, allerdings sitzt mit Jose Mourinho auch ein echter Taktik-Fuchs auf der Bank der Lilywhites.

Er soll das Ruder bei Tottenham wieder herumreißen, denn unter Mauricio Pochettino war von der Herrlichkeit, die die Spurs in der letzten Saison noch ins CL-Finale führte, eher wenig zu sehen. Seit November sitzt nun „The Special One“ auf dem Chef-Sessel.

Er brachte das Team langsam wieder auf die Erfolgsspur, aber eben langsam. In der Premier League liefen die Spiele unter Mou immer knapp - endeten meist mit einem Unterschied von nur einem Tor. Die Tabellen-Situation ist dennoch immer noch unter den Erwartungen. Die Spurs rangieren vor der Partie gegen RB Leipzig nur auf Platz fünf und haben ganze 36 (!!!) Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool.

Dafür konnte man immerhin die letzten drei Liga-Spiele allesamt gewinnen, auch die Partie gegen Manchester City. Die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen Aston Villa glückte aber auch erst in letzter Minute: Heung-Min Son traf gegen den Aufsteiger erst in der 94. Minute zum 3:2-Sieg. Dennoch sammelte Mou wieder wichtige Punkte im Kampf um Platz vier.

Tottenham ohne Harry Kane - Timo Werner Erfolgsgarant für RB Leipzig

Da sieht es für RB Leipzig wesentlich rosiger aus. Die Bullen grüßten nach ihrem 3:0-Erfolg über Werder Bremen am Wochenende für einen Tag von der Tabellenspitze, bevor der FC Bayern sich am Sonntag mit seinem Sieg in Köln wieder einen Punkt vor Leipzig schob. Für Leipzig wird es auch auf Timo Werner ankommen, der mit seiner Treffsicherheit in dieser Saison ein Garant für den RB-Erfolg ist. Da haben die Leipziger einen kleinen Vorteil, denn: Tottenhams Top-Stürmer Harry Kane fällt wegen eines Oberschenkelmuskelrisses weiterhin aus.

Die Partie Leipzig gegen Tottenham ist auch geprägt vom Duell zwischen Julian Nagelsmann und Jose Mourinho auf den Trainerbänken. Nagelsmann scherzte vor der Partie bereits: „Ich hoffe, dass wir an der Seitenlinie nicht allzu häufig Kontakt haben, weil er auch aufbrausend sein kann. Dann sitzen wir beide auf der Tribüne und essen eine Bratwurstsemmel.“

