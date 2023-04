FC Bayern hatte Alternativ-Plan als Neuer-Ersatz: Fehlende Deutschkenntnisse waren ausschlaggebend

Von: Johannes Skiba

Im Winter wechselte Yann Sommer zum FC Bayern. Kasper Schmeichel war jedoch offenbar die bevorzugte Lösung der Führungsetage.

München – Die Krise des FC Bayern Mücnhen spitzt sich nach der Niederlage in Mainz und der verlorenen Tabellenführung weiter zu. Der Trainerwechsel hatte nicht den erhofften unmittelbaren positiven Effekt. Aktuell werden in München alle Entscheidungen und Positionen hinterfragt. Neben der potenziellen Ablösung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzenden ist unter anderem auch die Torwart-Position ein Thema in München. Yann Sommer wurde im Winter für den verletzten Manuel Neuer verpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Kicker berichtet, sei der Schweizer vor allem ein Wunsch von Ex-Trainer Julian Nagelsmann gewesen, der einen Keeper mit Deutschkenntnissen bevorzugte. Die Verantwortlichen wollten wiederum den Dänen Kasper Schmeichel nach München lotsen, heißt es.

Kasper Schmeichel Geboren: 5. November 1986 (Alter 36 Jahre), Kopenhagen, Dänemark Aktueller Verein: OGC Nizza, Ligue 1, Frankreich Dänische Nationalmannschaft 91 Länderspiele

Bayern-Kandidat Schmeichel nicht besser als Sommer

Für den Dänen Kasper Schmeichel, der in Nizza spielt, hatten die Bayern-Bosse laut des Berichts bereits einen unterschriftsreifen Vertrag für ein halbes Jahr ausgearbeitet, sodass Schmeichel nur für Neuers Ausfallzeit in München gespielt hätte. Doch wäre der dänische Nationalkeeper die bessere Wahl für die Bayern gewesen?

Torwart-Experte Sascha Felter, der in seinem Podcast „Keeperanalyse“ und auf Twitter unter dem gleichnamigen Hashtag wöchentlich die Leistungen der Bundesliga-Torhüter analysiert, gibt IPPEN.MEDIA eine Einschätzung: „Kasper Schmeichel finde ich fußballerisch nicht so sauber wie Yann Sommer. Schmeichel greift eher mal zu einem langen Ball. Auch wenn er dabei eine gute Präzision und Reichweite hat, sehe ich bei den Bayern keinen Abnehmer für diese langen Bälle. Möglicherweise wäre Schmeichel auf der Linie ein bisschen konstanter gewesen.“

Torwart-Experte Felter äußert sich zu Sommer-Transfer

Doch der 36-Jährige „hat auch seine Schwächen und ist gar nicht so groß - wenn man die merkwürdige Körpergrößendebatte aufmachen möchte.“ Bezüglich des Winter-Wechsels von Sommer, so betont Felter, waren sich im Januar alle einig: „Das ist ein guter Transfer. Er kennt die Liga, spricht Deutsch und hat mehrfach seine internationale Klasse bewiesen.“

Dennoch bezeichnet auch der Experte die bisherigen Leistungen des Schweizers als „sehr durchwachsen - sowohl im Spiel auf der Linie als auch im Ballbesitz. Er geht teilweise viel zu sehr ins Risiko. Man sieht auch, dass Bayern gar nicht die richtigen Strukturen im Ballbesitz hat.“ Selbst „gegen Hoffenheim und Mainz hat der FC Bayern es nicht geschafft, sich vernünftig hinten rauszuspielen.“ Einen Grund dafür sieht Felter darin, dass „Sommer im Gegensatz zu Neuer zwei Kontakte benötigt. Um das gegnerische Pressing zu überspielen, muss Bayern im Kollektiv Lösungen finden. Da zähle ich Sommer auch dazu. Außerdem hatte er einige Aktionen auf der Linie, bei denen er nicht so glücklich aussah.“

Im Winter entschied sich der FC Bayern für eine Verpflichtung von Yann Sommer (links). Doch ein Transfer von Kasper Schmeichel (rechts) stand offenbar kurz bevor. © imago/hartenfelser/koller monatge

Zukunft im Bayern-Kasten ungewiss

Eine Alternative zu Yann Sommer hätte Trainer Thomas Tuchel für das Tor beim FC Bayern in Sven Ulreich.

Einen Keeperwechsel für die letzten fünf Spiele hält Felter nicht für zielführend: „Das würde noch viel, viel mehr Unruhe hineinbringen, als ohnehin schon herrscht. Ich glaube nicht, dass bis zum Saisonende etwas passieren wird. Sven Ulreich würde keine bessere Figur abgeben als Yann Sommer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ulreich auf einmal einen riesigen Quantensprung machen wird. Mag sein, dass er den einen oder anderen Ball besser hält, aber im Großen und Ganzen sehe ich keine große Verbesserung von Yann Sommer hin zu Sven Ulreich.“

Nübel kehrt im Sommer zum FC Bayern zurück

Im Sommer kehrt mit Alexander Nübel wiederum ein weiterer Torhüter in den Kader des FCB zurück. In Hinblick auf die Konkurrenten Sommer und Rückkehrer Neuer, sieht Felter Nübel allerdings außer Konkurrenz: „Ich sehe nicht, dass Nübel in der nächsten Saison eine Chance hat, Minuten beim FC Bayern zu sammeln.“ Der deutsche Rekordmeister steht nicht nur in seiner Führungsetage vor einer ungewissen Zukunft, sondern auch auf der Torhüter-Position. (jsk)