DFL gibt Datum für Topspiel bekannt: Termin für FC Bayern gegen Borussia Dortmund fix

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage sieben bis 14 terminiert. Daraus geht hervor, wann der FC Bayern München auf seinen langjährigen Rivalen Borussia Dortmund trifft.

Berlin - Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayern München ist als Top-Begegnung des elften Spieltages am Samstag (10. November) um 18.30 Uhr ausgewählt worden. Das geht aus dem Terminplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage sieben bis 14 hervor.

Das erste von fünf Montagspielen ist für den 3. Dezember zwischen dem 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen angesetzt worden. Die vier weiteren Montaggspiele werden in der Rückrunde terminiert. Das Revier-Derby zwischen dem FC Schalke 04 und Dortmund am 14. Spieltag findet am Samstag (8. Dezember) um 15.30 Uhr statt.

In der Zweiten Bundesliga steht das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln zum Abschluss des zwölften Spieltages am Montag (5. November) im Mittelpunkt.

dpa