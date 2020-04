In Spanien schwer in der Kritik: der deutsche Weltmeister Toni Kroos von Real Madrid.

Ex-Bayern-Star Toni Kroos will keinen Gehaltsverzicht bei Real Madrid - und sieht sich deshalb wegen der Corona-Krise in Spanien mit einem heftigen Shitstorm konfrontiert.

Corona-Krise: Toni Kroos hält einen Gehaltsverzicht bei Real Madrid für nicht nötig.

hält einen bei Real Madrid für nicht nötig. Der frühere Spieler des FC Bayern München* zieht den Unmut der Spanier auf sich und wird bei Social Media zum Teil übelst beleidigt und angegangen.

zieht den Unmut der Spanier auf sich und wird bei Social Media zum Teil übelst beleidigt und angegangen. TV-Experten und Ex-Spieler kritisieren den Weltmeister aus Deutschland scharf.

München/Madrid - Rund um Politik, Wirtschaft und Spitzensport wird immer wieder erwähnt, dass die Protagonisten aufpassen müssen, was sie jetzt wann und wie sagen.

Die Gemengelage ist wegen der hohen Todeszahlen im Zuge der Coronavirus-Pandemie* heikel, jede Aussage kann polarisieren, insbesondere im schwer durch die Corona-Krise getroffenen Spanien*.

Einst beim FC Bayern München: Toni Kroos polarisiert in der Corona-Krise in Spanien

Das muss jetzt auch der deutsche Weltmeister Toni Kroos leidvoll erfahren - der Fußballer von Real Madrid sieht sich nach seinem Nein zu einem Gehaltsverzicht mit scharfer Kritik und einem wüsten Shitstorm bei Social Media konfrontiert.

Der Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters wird von Medien und Fans als unsolidarisch und realitätsfremd getadelt, nachdem er sich gegen eine Kürzung seiner Bezüge in der Corona-Krise ausgesprochen hatte.

„Er muss auf die Erde zurückkehren. Er hat eine Gefühlslosigkeit gezeigt, die mir wehtut“, sagte der in Spanien bekannte Journalist Tomás Roncero von der Zeitung AS in einer virtuellen TV-Talkrunde.

K roos habe gezeigt, „dass er sich nicht um das Unternehmen schert, das ihn bezahlt“. Das sei „wie eine Ohrfeige“, meinte der frühere Torhüter und Ex-Trainer Jorge D'Alessandro in derselben Sendung: „Dieser Mann lebt doch in einer Blase, in einer anderen Welt.“

Star von Real Madrid: Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos erregt in Spanien die Gemüter

Das war passiert: Der 30 Jahre alte Kroos hatte im deutschen SWR-Podcast Steil extra! gesagt: „Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist.“ Auch unter seine Postings bei Instagram kommentierten User teils wütend, manche beleidigten ihn sogar. Mehrmals fiel das Wort „Idiot“ - und nicht nur das.

„Traurig, verdienen Millionen, und NEIN zum Gehaltsverzicht. Nagt bestimmt nicht am Hungertuch!!!!“, schrieb zum Beispiel ein Insta-Nutzer. Auf verschiedenen Nachrichtenportalen kritisierten viele Leser Kroos zudem in den Kommentarspalten.

„Er sollte sich schämen, sich einer Gehaltskürzung zu widersetzen, wenn viele nichts zu essen haben“, schrieb ein Leser der AS über den früheren Mittelfeldspieler des FC Bayern München. Ein anderer forderte: „Ein bisschen Solidarität, bitte.“

Toni Kroos in der Corona-Krise: Weltmeister als Initiator für Spende des DFB-Teams

Was erwähnt werden muss: Jüngst war Kroos einer der Initiatoren für eine Spende der deutschen Nationalmannschaft über 2,5 Millionen Euro im Kampf gegen das Coronavirus. In Spanien sind jetzt jedoch viele Fußball-Fans sauer auf ihn.

