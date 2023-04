FCB-PK vor Pokal-Gipfel: Wie unfair wird die Aufstellung dieses Mal, Herr Tuchel?

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend im Viertelfinale des DFB-Pokals des SC Freiburg. Am Montag tritt Thomas Tuchel vor die Presse und liefert letzte Info. Die PK im Live-Ticker.

München – Thomas Tuchel hat sein erstes Spiel als Trainer des FC Bayern gewonnen – und das ausgerechnet auch noch gegen den BVB. Problem: Kaum einer berichtet darüber.

Die Fehde zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus plus die Anschuldigungen durch das Management von Julian Nagelsmann waren das Gesprächsthema des Wochenendes. Doch ein Glück bleibt dafür auch nicht viel Zeit, denn bereits am Dienstag geht es für den neuen, alten Tabellenführer aus München im DFB-Pokal weiter.

Thomas Tuchel spricht bei der Pressekonferenz vor dem Pokal-Spiel gegen Freiburg. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der SC Freiburg, Finalist in der vergangenen Saison, ist in der Allianz Arena zu Gast. Man darf gespannt sein, ob Trainer Tuchel dieses Mal einen kleinen Einblick in seine Aufstellungsideen gibt. Wählt er wieder eine „unfaire Aufstellung“ wie gegen den BVB? Bekommt einer der Sieger aus dem Topspiel vielleicht eine Pause? Wer ist verletzt? Darf Jamal Musiala von Beginn an ran?

All diese Fragen werden am Montag um 13.30 Uhr beantwortet, wenn Thomas Tuchel zur Pressekonferenz an der Säbener Straße erscheint. Im Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak