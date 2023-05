Bayern zittern sich zu Sieg in Bremen: Münchner legen im Fernduell mit Dortmund vor

Von: Patrick Mayer

Der FC Bayern legt im Meisterkampf durch einen Sieg bei Werder Bremen vor. Am Ende wird es aber nochmal richtig spannend. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Werder Bremen - FC Bayern 1:2 (0:0)

Münchner bauen Tabellenführung aus: Vorsprung auf BVB wächst durch Sieg.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Fazit: Der FC Bayern hat durch ein 2:1 (0:0) bei Werder Bremen einen großen Schritt in Richtung elfter Meisterschaft in Folge gemacht. Die Münchner siegten an der Weser dank der Tore von Serge Gnabry (62. Minute) und Leroy Sané (73.), der Anschlusstreffer durch Niklas Schmidt (86.) ließ den Rekordmeister aber noch einmal zittern.

Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt in der Bundesliga-Tabelle mindestens bis Sonntagabend vier Punkte. Dann ist der BVB gegen den VfL Wolfsburg gefordert (17.30 Uhr). Die Bayern dominierten in Bremen lange durch viel Ballbesitz, allerdings fehlte vor dem Tor die Durchschlagskraft. Das Tor Gnabrys auf Vorarbeit von Jamal Musiala wirkte wie eine Befreiung. Sané legte auf starkes Zuspiel von Noussair Mazraoui nach. Rund um die Partie sorgte indes für Diskussionen, warum Routinier Thomas Müller anfangs wieder nur auf der Bank saß.

Jubeln in Bremen: Thomas Müller (li.), Serge Gnabry und die Bayern. © IMAGO / Kirchner-Media

Aufstellung Bremen: Pavlenka - Pieper (55. Veljkovic), Stark, Friedl - Weiser, C. Groß (77. Buchanan), A. Jung (77. Jung), Bittencourt (82. Schmidt), Stage, Schmid - Ducksch (77. Philipp) Aufstellung Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Gravenberch (64. Müller), Kimmich - Coman (64. Sané), Musiala - Gnabry, Mané (88. Sarr) Tore: 0:1 Gnabry (62.), 0:2 Sané (73.), 1:2 Schmidt (86.)

Münchner bauen Tabellenführung aus: Vorsprung auf BVB wächst durch Sieg

90. Minute + 6: Das Spiel ist aus! Die Bayern gewinnen 2:1 in Bremen und bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze auf den BVB vorerst auf vier Punkte aus.

90. Minute + 4: Werder belagert den bajuwarischen Strafraum förmlich. Doch Bayern bekommt einen Freistoß zugesprochen. Das verschafft wertvolle Zeit.

90. Minute + 2: Bremen macht Druck. Die Norddeutschen versuchen es mit hohen Bällen in die Box, die aber abgefangen werden. Bringt München die Führung über die Zeit?

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit. Die Partie wird zu einem Krimi!

89. Minute: Geht hier noch was für Werder? Die Bremer rennen an, sie wollen den Ausgleich. Ist das spannend! Auch in Dortmund wurde mutmaßlich mitgejubelt.

88. Minute: Wechsel bei Bayern: Sarr kommt für seinen Landsmann Mané in die Partie.

Rennen gegen Werder Bremen an: Sadio Mané (li.) und der FC Bayern. © IMAGO / Kirchner-Media

Bremen gegen Bayern live: Schmidt verkürzt für Werder

86. Minute: Tor! Werder Bremen - FC Bayern 1:2, Torschütze: Schmidt. Jetzt wird es nochmal spannend! Schmidt kann sich den Ball aus 25 Metern zurechtlegen. Er wird nicht angegriffen. Und so zirkelt der gerade eingewechselte Schmidt den Ball einfach mal in den Winkel.

85. Minute: Riesen-Chance für Werder! Stage schlenzt den Ball am zweiten Pfosten vorbei.

83. Minute: Von Werder kommt nach dem doppelten Rückschlag nicht mehr viel. Die Münchner dürften die Tabelle nach diesem Spiel und mindestens bis morgen mit vier Punkten anführen. Am Sonntagabend ist der BVB dann ab 17.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg gefordert.

82. Minute: Wechsel bei Bremen: Schmidt darf für Bittencourt ran.

77. Minute: Dreifach-Wechsel bei Bremen: Buchanan kommt für Groß, Philipp für Ducksch und Gruev ist für Jung neu dabei.

Werder Bremen gegen Bayern live: Sané erhöht für die Münchner

73. Minute: Tooooorrrr!!! Werder Bremen - FC Bayern 0:2, Torschütze: Sané. Die Entscheidung? Cancelo verlagert das Spiel mit einem schnellen Ball auf den rechten Flügel. Mazraoui steckt durch die Gasse auf Sané durch, der sich Pavlenka ausguckt und überlegt in die lange Ecke abschließt. Der Sieg ist für die Münchner greifbar, es wäre ein sehr wichtiger.

69. Minute: Weiser mit dem Abschluss. Die Bremer greifen nochmal an. Der Ball geht jedoch weit drüber. Nochmal zur Erinnerung: Die Hanseaten könnten heute den Klassenerhalt auch rechnerisch klarmachen. Zum Ausgleich fehlt nur ein Tor.

66. Minute: Werder steckt trotz des Rückstands nicht auf. Eine Flanke von links findet keinen Abnehmer im Zentrum. Holen die Bayern den nächsten Sieg in Richtung Meisterschaft?

64. Minute: Doppel-Wechsel bei Bayern: Müller kommt für Gravenberch, Sané darf für Coman ran.

Werder Bremen gegen Bayern live: Gnabry bringt die Münchner in Führung

62. Minute: Toooorrrrr!!! Werder Bremen - FC Bayern 0:1, Torschütze: Gnabry. Der Schwabe erlöst die Münchner! Ein scharfer Ball fliegt von links an den zweiten Pfosten. Musiala kann im Zweikampf für Gnabry durchstecken, der aus kurzer Distanz abgebrüht und flach abschließt.

60. Minute: Die Münchner drängen die Norddeutschen wieder an deren Sechzehner. Wer ist aber der Spieler, der mal zielstrebig zum Tor geht? Das fehlt bislang. Die nächste Ecke Kimmichs bringt nichts ein. Die Bayern bangen.

56. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Gnabry wird mit einem Ball in die Gasse an die Grundlinie geschickt. Gnabry lässt seinen Gegenspieler ins Leere rutschen und legt für Mané quer. Der Senegalese kreuzt gedankenschnell, hält direkt drauf, verfehlt das Tor am rechten Pfosten aber um Zentimeter. Müller sitzt noch immer auf der Bank.

Angreifer des FC Bayern: Serge Gnabry. © IMAGO/Michael Taeger

55. Minute: Wechsel bei Bremen: Veljkovic ersetzt den verletzten Pieper in der Abwehr.

51. Minute: Die nächste Ecke für die Münchner bringt nichts ein. Zuvor versucht es Gnabry vergeblich mit einem Seitfallzieher, der Schwabe verfehlt den Ball in der Luft liegend um Zentimeter.

48. Minute: Werder kommt gefährlich in den Strafraum der Bayern. Doch ein Schuss aus guter Position wird gerade noch geblockt. Die Münchner müssen jetzt aufpassen. Und in Dortmund schauen sie mutmaßlich ganz genau hin, was der FCB heute Abend macht.

47. Minute: Keine Wechsel auf beiden Seiten. Die bayerische Dominanz zur Pause in Zahlen: Die Münchner hatten 65 Prozent Ballbesitz und 8:0-Ecken. Ein Treffer resultierte aus dieser Überlegenheit jedoch nicht.

46. Minute: Weiter geht es im Weserstadion mit dem Auswärtsspiel der Bayern!

In Bremen nur auf der Bank: Bayerns Thomas Müller. © IMAGO/Michael Taeger

Werder gegen Bayern im Live-Ticker: Keine Tore in Bremen zur Pause

45. Minute + 1: Pause in Bremen! Es geht ohne Tore in die Kabinen.

45. Minute: Die Münchner kombinieren sich in die Box. Aber was folgt, ist ein völlig schlampiges Zuspiel von Mazraoui. Da muss einfach viel mehr kommen, bei dem Personal, das auf dem Platz steht.

42. Minute: Bayern rennt vergeblich an. Bis zum Strafraum sieht das alles gut aus, aber dann wird es zäh. Wo ist nur diese Power aus Lewandowski-Zeiten hin? Samt dem polnischen Goalgetter nach Barcelona vielleicht?

38. Minute: Sky-Experte Lothar Matthäus, der das Spiel als Co-Kommentator begleitet, analysiert, dass den Bayern auch heute ein echter Neuner als Zielspieler fehle. Wirklich gefährlich wird es trotz der Überlegenheit und des Ballbesitzes in der Box wirklich nicht.

Bremen gegen Bayern im Live-Ticker: Riesen-Chancen für Werder

35. Minute: Riesen-Chancen für Bremen! Zuerst steckt Bittencourt an die Grundlinie für Schmid durch, der den Ball scharf nach innen schlägt. Weiser verpasst zwei Meter vor dem Tor um Zentimeter. Dann darf Groß gegen drei Bayern durchdribbeln. Doch der 34-Jährige haut den Ball über die Latte hinweg.

30. Minute: Die Bayern leisten sich vereinzelt fragwürdige Fehlpässe. Zuerst Mané, dann Gnabry. Das darf auf den Niveau so eigentlich nicht passieren. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hadert sichtlich auf der Tribüne des Weserstadions.

27. Minute: Bremen spielt jetzt auch offensiv mit. Tückischer Flankenball vor den Fünfmeterraum der Münchner. Doch die Abwehr des FC Bayern steht bislang sattelfest und kann klären.

24. Minute: Bayern kommt mit einem Diagonalball in den Strafraum. Coman zimmert den Ball aus spitzem Winkel auf die Tribüne. Die Münchner tun sich schwer, ihre spielerische Überlegenheit in wirklich gefährliche Torchancen oder gar Treffer umzumünzen.

Werder Bremen gegen Bayern im Live-Ticker: Pavard lässt Riesen-Chance liegen

20. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Freistoß von Kimmich. Pavard kommt in der Box frei zum Kopfball, köpft aber Keeper Pavlenka an. Da war mehr drin!

16. Minute: Bremen kann sich jetzt zumindest etwas aus dem bajuwarischen Sturm und Drang befreien. Cancelo foult Bittencourt hart. Der Portugiese steht dem SVW-Spielmacher mit den Stollen auf die Achillessehne und sieht dafür die Gelbe Karte.

13. Minute: Die Bayern machen mit unglaublich viel Ballbesitz extrem Druck. Auch Werders Stürmer Duksch muss hinten links aushelfen. Aber: Die Münchner kommen noch nicht durch das Bremer Bollwerk hindurch.

In Bremen gefordert: Serge Gnabry (li.) und der FC Bayern. © IMAGO / Kirchner-Media

Werder Bremen gegen Bayern im Live-Ticker: Münchner machen richtig Druck

10. Minute: Die Münchner machen Druck, ohne dass sie wirklich gefährlich vor das Tor der Hanseaten kommen. Ein Eckball wird regelrecht ideenlos hergeschenkt.

7. Minute: Gefährliche Flanke der Bayern in den Bremer Strafraum. Doch Musiala stößt Stark um, weswegen die Hausherren einen Freistoß bekommen.

5. Minute: Pavard hat Glück, dass er nach einem harten Foul gegen den Ex-Münchner Weiser keine Gelbe Karte sieht. Da langt der Franzose ordentlich hin.

4. Minute: Uiuiuiuiui, schwacher Fehlpass von Mané auf Cancelo auf links außen. Der Ball geht meterweit daneben. Das kann er freilich besser.

2. Minute: Die Bayern gehen früh drauf und probieren es mit hohem Pressing im hohen Norden.

1. Minute: Los geht es im Bremer Weserstadion!

Werder Bremen gegen Bayern im Live-Ticker: Legt München gegen den BVB vor?

Update vom 6. Mai, 18.20 Uhr: Bei einem Sieg würden die Bayern mit dann 65 Punkten auf vier Zähler von Borussia Dortmund (61) davonziehen - zumindest bis morgen.

Am Sonntagabend (17.30 Uhr) empfängt der BVB zum Abschluss des 31. Spieltags daheim den VfL Wolfsburg. Patzen die Münchner heute im Meisterkampf? Oder legen sie im Fernduell vor? Die Spannung ist förmlich greifbar!

Bremen gegen den FC Bayern live: Tuchel begründet Müllers Bankplatz

Update vom 6. Mai, 18.10 Uhr: Bayern-Trainer Thomas Tuchel begründet bei Sky seine Entscheidung gegen Thomas Müller in der Startelf. „Alles sind Thomas-Müller-Spiele. Ich bin ein großer Fan von Thomas“, sagt der 49-jährige Coach. „Wir müssen ein paar Entscheidungen treffen. Thomas kann immer starten für uns. Die breiten Positionen mit King (Kingsley Coman, d. Red.) und Serge (Gnabry) sind eher nicht so seine Positionen“, erklärt der bayerische Schwabe.

Müller auf der Bank sei „eine harte Entscheidung, aber die gibt es bei Bayern München“, sagt Tuchel und erzählt: „Natürlich mag er das nicht. Ich weiß, was ich an ihm habe. Alles gut.“

Bremen gegen den FC Bayern live: Werder kann Klassenerhalt heute klarmachen

Update vom 6. Mai, 17.58 Uhr: Für Werder Bremen geht es heute um nichts mehr? Stimmt so nicht ganz. Bei 35 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang (VfB Stuttgart) können die Hanseaten den Klassenerhalt heute mit einem Sieg auch rechnerisch klarmachen.

Vertrauen werden die Norddeutschen insbesondere auf Marvin Ducksch. Der 29-jährige Stürmer hat in den vergangenen neun Bundesliga-Spielen acht Tore erzielt. In der gesamten Saison steht er in 30 Einsätzen bei zwölf Treffern.

Bremen gegen den FC Bayern live: Matthäus wundert sich über Müllers Bank-Platz

Update vom 6. Mai, 17.45 Uhr: Thomas Tuchel lässt Thomas Müller wieder auf der Bank schmoren. Deshalb sieht Sky-Experte Lothar Matthäus Schwierigkeiten und Diskussionen auf die Bayern zukommen. „Müller spielt nicht gegen Manchester, weil er vielleicht zu langsam ist. Dann spielt Müller nicht gegen Hertha, weil es vielleicht nicht sein Spiel ist. Jetzt spielt Müller nicht gegen eine Mannschaft, die im gesicherten Mittelfeld ist. Wann spielt er, wenn nicht heute?“, fragt Matthäus vor dem Spiel

Der Rekordnationalspieler meint weiter: „Ich denke, dass Probleme zwischen Thomas Müller und Thomas Tuchel aufkommen. Thomas will spielen in den letzten zwei, drei Jahren seiner Karriere. Mit dieser Situation kann er nicht zufrieden sein.“ Matthäus sagt: „Es verwundert mich, dass er wieder nicht von Anfang an dabei ist.“

Bremen gegen Bayern im Live-Ticker: Spannung im Abstiegskampf zuvor

Update vom 6. Mai, 17.30 Uhr: Die Samstagsspiele der Bundesliga sind gerade zu Ende gegangen. Der FC Augsburg (34 Punkte) hat am 31. Spieltag einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Die bayerischen Schwaben behaupteten sich daheim 1:0 gegen Champions-League-Aspirant Union Berlin. Bei sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang könnte das fast schon der Klassenerhalt sein.

Um diesen muss umso mehr der VfB Stuttgart (28) bangen, der 1:2 bei Hertha BSC verlor. Die Berliner (25) sendeten damit ein Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg. Auch der VfL Bochum (28) bleibt nach einem 0:2 in Gladbach mittendrin im Abstiegsstrudel. 1899 Hoffenheim (32) gelang dagegen durch ein 3:1 gegen Eintracht Frankfurt ein ganz wichtiger Sieg. Im Ringen um die Königsklassen-Plätze zog RB Leipzig durch ein 1:0 im Breisgau am SC Freiburg vorbei auf Platz drei.

Bremen gegen Bayern im Live-Ticker: Tuchel setzt Müller erneut auf die Bank

Update vom 6. Mai, 17.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da: Thomas Tuchel setzt Thomas Müller erneut auf die Bank. Statt der Identifikationsfigur stürmen offenbar Serge Gnabry und Sadio Mané als Doppelsturm.

Im defensiven Mittelfeld ersetzt Youngster Ryan Gravenberch den gelbgesperrten Leon Goretzka. Ansonsten ist es die identische Aufstellung wie beim 2:0 gegen Hertha BSC. Heißt: Auch Leroy Sané muss erstmal auf der Bank Platz nehmen.

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo - Gravenberch, Kimmich - Coman, Musiala - Gnabry, Mané

Update vom 6. Mai, 16.55 Uhr: Werder Bremen hat eine regelrechte Horror-Bilanz gegen die Bayern. Von den jüngsten 22 Bundesliga-Partien gegen die Münchner gingen 21 verloren. In den vergangenen zwölf Heimspielen gegen den FCB setzte es für den SVW stets eine Niederlage. Was ist heute drin?

Werder Bremen gegen den FC Bayern im Live-Ticker: Münchner im Meisterduell

Erstmeldung vom 6. Mai: München/Bremen – Es ist eine richtig enge Kiste: Wer wird deutscher Bundesliga-Meister 2023? Der FC Bayern? Oder doch noch Borussia Dortmund? Die Münchner sind an diesem Samstagabend bei Werder Bremen gefordert und müssen im Fernduell mit den Westfalen trotz Tabellenführung erstmal vorlegen.

Und: Trainer Thomas Tuchel hat Personalsorgen. Dayot Upamecano (Muskelfaserriss), Alphonso Davies (Muskelbündelriss) und Josip Stanisic (Muskelfaserriss) fehlen in der Abwehr ebenso wie der Langzeitverletzte Lucas Hernández (Reha nach Kreuzbandriss).

Gehen beim FC Bayern voran: Trainer Thomas Tuchel (li.) und Routinier Thomas Müller. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Thomas Tuchel muss basteln: Fünf Münchner fehlen in der Hansestadt

Eric Maxim Choupo-Moting wird nach seiner Vertragsverlängerung einfach nicht mehr fit, der erfahrene Mittelstürmer muss diesmal wegen Knieproblemen passen. Zudem sitzt Mittelfeldstratege Leon Goretzka eine Gelbsperre ab. Der Bayern-Coach muss also basteln. Auf der Pressekonferenz zum Bremen-Spiel deutete Tuchel einen Startelf-Einsatz von Thomas Müller im Sturm an.

Müller sei „immer eine Option, das hat sich jetzt aber nicht groß geändert. Wir haben gegen Hertha mit zwei Stürmern gespielt, weil es uns das mehr liegt, mit mehr Flexibilität und einer breiteren Ordnung mit zwei Spitzen und einer offeneren Körperhaltung mehr in die Tiefe reinzukommen, als zwanghaft das Profil herstellen zu wollen, das einfach nur Choupo hat mit dem Rücken zum Tor“, sagte Tuchel zur müllerschen Alternative.

Oder darf Sadio Mané von Anfang an stürmen? In 22 Bundesliga-Spielen hat der vermeintliche Königstransfer erst sieben Tore erzielt. In Hinspiel gegen Werder verletzte sich der Senegales damals schwer und verpasste im Anshcluss die WM 2022 in Katar.

In der Defensive könnte Benjamin Pavard in die Abwehrmitte rücken sowie Noussair Mazraoui auf der rechten Außenbahn auflaufen sowie der Portugiese Joao Cancelo auf links. Mit dieser Viererkette liefen die Bayern auch schon beim 2:0 gegen Hertha BSC auf.

Werder Bremen gegen den FC Bayern live: BVB spielt erst am Sonntagabend

Und der Verfolger? Der BVB ist erst am Sonntagabend (17.30 Uhr) gefordert, und zwar daheim gegen den VfL Wolfsburg.

Verfolgen Sie das Auswärtsspiel der Münchner in Bremen heute Abend ab 18.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)