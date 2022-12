Thomas Müller jubelt über Achtelfinal-Einzug von „Gaga“ Clemens - und kassiert direkt schmerzhafte WM-Konter

Von: Marius Epp

Gabriel Clemens ist mit einer beeindruckenden Aufholjagd ins Achtelfinale der Darts-WM gestürmt. Thomas Müller fieberte vor dem Fernseher mit.

London - „Ich war eigentlich tot“, konstatierte ein völlig ausgelaugter Gabriel Clemens nach seinem 4:3-Sieg gegen Jim Williams, der ihm das Tor zum Achtelfinale der Darts-WM öffnete. Beim 2:3-Rückstand hatte er schon einen Matchdart gegen sich, drehte den Spieß aber dann nochmal um.

Gabriel Clemens The German Giant Geboren: 16. August 1983 (Alter 39 Jahre), Saarlouis PDC-Ranking: 25 Bestes WM-Ergebnis: Achtelfinale

Darts-WM: Gabriel Clemens zieht ins Achtelfinale ein - Thomas Müller jubelt

„Irgendwie habe ich es geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen“, sagte „Gaga“ bei DAZN. Der Alexandra Palace in London war mit rund 750 deutschen, laut hörbaren Fans gefüllt. Auch vor den TV-Geräten verfolgten viele den Darts-Krimi mit.

Wie Thomas Müller - der Bayern-Star war mit Leib und Seele dabei und zeigte sich nach dem Spiel auf Twitter begeistert: „Was für ein geiles Darts-Match von Gabriel Clemens“. Der „German Giant“ trifft im Achtelfinale entweder auf den Niederländer Danny Noppert oder den Schotten Alan Soutar.

Gabriel Clemens gelang das, was Thomas Müller nicht gelang: Ins WM-Achtelfinale einzuziehen. © Imago/Uwe Kraft/Shaun Brooks

Darts-WM: Müller begeistert von Clemens-Match - User erinnern ihn an WM-Fiasko

Auch Martin Schindler ist noch im Wettbewerb, bei seinem Drittrundenmatch gegen Topspieler Michael Smith aber in der Außenseiterrolle. Darts-Fan Müller drückt beiden Deutschen die Daumen, dass sie es besser machen als er selbst bei der WM in Katar, die aus deutscher Sicht zum Fiasko geriet.

Einige Twitter-User haben ihm das DFB-Aus in der Vorrunde noch nicht verziehen - und antworten hämisch auf Müllers Darts-Tweet. „Tja Herr Müller, NUR SO schafft man es in ein Achtelfinale“, kommentiert ein User. „So vertritt man sein Land bei einer Weltmeisterschaft“, frotzelt ein weiterer Fan.

DFB-Zukunft von Thomas Müller offen

„Ein geiles WM-Spiel machen“ wäre auch für Müller eine tolle Idee gewesen, greift ein anderer Fan Müllers Wortlaut mit reichlich Sarkasmus auf. Unter dem Beitrag finden sich aber überwiegend positive Kommentare. Wer Müller kennt, weiß, dass er seine Auftritte bei der WM selbst kritisch genug sieht. Wie es für ihn im Nationalteam weitergeht, ist weiter unklar.

In der Emotion des Ausscheidens sagte er: „Es ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wie es weitergeht.“ Auch beim FC Bayern ist nicht ganz klar, wie es mit Müller weitergeht. Natürlich ist dort kein Rücktritt Thema, allerdings will Nagelsmann offenbar umplanen, was seine Position angeht. (epp)