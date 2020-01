Nach Mega-Knatsch beim FC Bayern: Thomas Müller wollte im Winter weg - Abschied nun im Sommer? 

Thomas Müller ist ein Aushängeschild des FC Bayern München. Dabei stand er kurz vor dem Abschied im Winter - folgt dieser nun im Sommer?

Thomas Müller ist schon jetzt eine Legende beim FC Bayern München .

ist schon jetzt eine Legende beim . Der Weltmeister von 2014 wird aber auch immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht.

in Verbindung gebracht. Jetzt äußerte sich Thomas Müller zu seiner Zukunft.

Update vom 10.14 Uhr: Beim FC Bayern läuft es bislang in der Rückrunde. Zwei Partien, 9:0 Tore und lediglich noch einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig. Unter Trainer Hansi Flick* hat der Rekordmeister nach dem Depressiv-Herbst den Turnaround geschafft.

Mit ein Grund dafür: Flick setzt voll auf Thomas Müller. Nicht so wie Vorgänger Niko Kovac, der aus dem 30-Jährigen einen Notnagel machte („Wenn Not am Mann ist, wird Thomas seine Minuten bekommen...“).

Sechs Mal in Folge verzichtete Kovac im Herbst auf die Dienste von Müller - und nach der Notnagel-Aussage wurde der Ur-Bayern bei den FCB-Bossen vorstellig. Beim Krisen-Gipfel soll er Karl-Heinz Rummenigge und Co. nach Angaben der Sport Bild mitgeteilt haben, dass er im Winter den Verein nach über 20 Jahren verlassen wolle. Die Bosse schoben dem Ganzen aber einen Riegel vor.

Müller akzeptierte dies, doch das Thema Abschied ist für den Sommer offenbar noch nicht vom Tisch! Der Ex-Nationalspieler hat angeblich Anfragen aus Italien und England. Beides wäre für Müller interessant. Italien mit der Nähe zu München - und die Premier League mit ihrem finanziellen Reiz.

Thomas Müller (FC Bayern): Transfer im Sommer? FCB-Star mit Abwanderungsgedanken

Müllers Vertrag läuft 2021 aus, will der FC Bayern also noch eine einigermaßen adäquate Ablöse einheimsen, müsste man ihn im kommenden Sommer abgeben. Vorausgesetzt, Müller verlängert nicht an der Säbener Straße.

Rummenigge kündigte kürzlich im Interview mit der tz* an, alsbald Gespräche über eine mögliche Verlängerung zu führen. Fakt ist: Die FCB-Bosse halten Müller für unverzichtbar. Dabei hängt seine Zukunft auch an der von Flick, dessen Engagement beim FC Bayern zunächst auch nur bis Sommer gilt. Unter dem aktuellen Bayern-Coach genießt Müller den gewünschten Stellenwert. Die Sport Bild sieht ihn in der Hausmacht sogar vor Captain Manuel Neuer.

Müller war über den Coutinho-Deal vom vergangenen Sommer irritiert, weil man ihm angeblich versicherte, dass fürs Zentrum keine Verstärkung komme. Auch wenn Müller den Brasilianer zum Ersatzspieler macht: Seit Monaten geistert der Name Kai Havertz an der Säbener Straße umher. Dessen Lieblingsposition ist auch die 10...

Abschied vom FC Bayern? Thomas Müller spricht über Transfer-Sommer: „Da werde ich ...“

+ Im Vollsprint zu neuen Aufgaben? Thomas Müller. © dpa / Peter Kneffel Erstmeldung vom 13. Januar 2020: München - Der FC Bayern ist zurück in der Heimat. Nach dem Trainingslager in Doha geht es nun in den Endspurt der Rückrunden-Vorbereitung, schon am kommenden Wochenende rollt in der Bundesliga wieder der Ball.

Der erste Schritt zum nächsten Titel* ist Berlin: Bayern muss gegen Hertha BSC und Ex-Trainer Jürgen Klinsmann ran. Gerade für Neu-Vorstand Oliver Kahn dürfte es ein brisantes Wiedersehen werden, schließlich war es jener Klinsmann, der ihn vor dem Sommermärchen 2006 zur Nummer zwei im Tor der deutschen Nationalmannschaft machte.

Thomas Müller: Verlängerung beim FC Bayern München oder Transfer im Sommer?

Stichwort Nationalmannschaft: Für Thomas Müller ist dieses Kapitel seit 2019 beendet. Die Bayern-Legende ist nicht mehr Teil von Jogi Löws Masterplan. Dafür geht er nun in seiner neuen Rolle als Vorbereiter beim FC Bayern München auf.

Müller lieferte in der Hinrunde elf Assists, ein Rekordwert, der in der Bundesliga seinesgleichen sucht. Aber liefert Müller auch in Zukunft für den FCB? Der Ur-Bayer wird immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich Müller selbst zu seiner Zukunft.

Thomas Müller: FC-Bayern-Legende spricht über die kommende Saison - Transfer denkbar?

Gegenüber Sport1 sagte der 30-Jährige: „Mein Fokus liegt ausschließlich darauf, die Saison erfolgreich zu bestreiten. Was dann im Sommer passiert, da werde ich mit dem Verein sprechen und mit mir selbst. Dann schauen wir mal, in welche Richtung das geht.“ Nach Angaben von Sport1 sei für Müller sowohl eine Luftveränderung als auch eine Vertragsverlängerung beim FCB denkbar.

„Bei so einer Sache werfen alle Parteien ihre Argumente in den Topf“, fährt Müller fort. „Schauen wir mal, ob man da ein Menü zusammenbekommt. Man muss halt abgleichen, was alle Parteien wollen.“

Was Müller will, dürfte klar sein: Spielzeit. Aber kann ihm die beim FC Bayern gewährt werden? Schließlich wird immer wieder über prominente Neuzugänge für den Kader* gesprochen. Vor allem Leroy Sané ist heiß begehrt - gesellen sich noch zwei weitere Superstars hinzu?

Müller äußerte sich gegenüber Sport1 auch zur Causa Alexander Nübel/Manuel Neuer. Ein Halbsatz in diesem Zusammenhang macht deutlich, wie Müller über seine eigene Zukunft denkt: „Im Fußball passiert in sechs Monaten, auch was die Kaderpolitik betrifft, so viel.“

Währenddessen lässt ein Detail zu Müllers Ex-Trainer Pep Guardiola die Fans staunen. Auch die Pleite in Nürnberg dürfte selbige zuletzt erst nicht geglaubt haben. Ob Sportdirektor Hasan Salihamidzic nun doch noch auf dem Transfermarkt aktiv wird?

