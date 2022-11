Müller probiert sich in anderer Sportart – dabei fällt ein Satz zum Karriereende, der aufhorchen lässt

Von: Philipp Kuserau

Thomas Müller arbeitet zurzeit an seinem Comeback. © IMAGO/Jose Breton

Wann hängt Thomas Müller seine Fußballschuhe an den Nagel? In einem Video auf Instagram fällt ein Satz, der aufhorchen lässt.

München – Arbeitet Thomas Müller klammheimlich an seiner zweiten Karriere als Football-Star? Seine Begeisterung für die Sportart mit dem eiförmigen Ball ist hinlänglich bekannt. Erst im Sommer, noch vor Beginn der Saison, stellte Müller in der Allianz Arena bei einem PR-Termin mit Profis der Seattle Seahawks seine Wurffähigkeiten im American Football unter Beweis. Die Arena in Fröttmaning wird übrigens auch der Spielort für die Seahawks sein, wenn sie sich am 13. November mit den Tampa Bay Buccaneers messen. Doch trotz ordentlicher Wurftechnik und seiner strategischen Fertigkeiten dürfte für Müller der Weg zum Quarterback noch ein langer sein.

Als erfahrener Fußball-Profi dürften seine wahren Qualitäten im American Football vielmehr in den Beinen stecken. Passenderweise schlüpfte der 33-Jährige für die aktuell Folge seiner Instagram-Serie „DA SCHAU HI“ bei einem Besuch des Münchner Football-Teams Munich Cowboys in die Rolle des Kickers. Der Kicker ist im American Football unter anderem dafür zuständig, Field Goals und mögliche Extrapunkte nach einem Touchdown zu erzielen, also den Football durch das Torgestänge am Spielfeldende zu kicken.

Thomas Müller beim Wurftraining mit den Seattle Seahawks in der Münchner Allianz Arena. © IMAGO/Heike Feiner/Eibner-Pressefoto

Müller: „Zwei, drei Jahre spiele ich noch ...“

Und wie fast zu erwarten war, machte Müller beim Kicker-Training der Munich Cowboys eine gute Figur. Nach ein paar Aufwärmübungen und Tipps von Cowboys-Kicker Robert Werner ging es dann auch gleich an die weiteren Distanzen. Der Kick aus über 30 Meter stellte für den Weilheimer keine große Herausforderung dar und sogar den Versuch aus rund 55 Meter, also kurz hinter der Mittellinie eines Fußballfeldes, meisterte er erfolgreich. Die Freude darüber konnte Müller kaum verbergen. „Hey Munich Cowboys! Zwei, drei Jahre spiele ich noch und dann mach ...“, jubelte er im Rausch der Gefühle in Richtung Kamera, unterbrach seinen Satz aber sofort und ergänzte mit einem Lächeln an Werner gewandt: „Ah ne, ich will dir dein Ding nicht wegnehmen... Alles gut, das war die Euphorie jetzt“.

Wird Müller rechtzeitig fit für die WM?

Sorgen, wonach Müller nochmal die Sportart wechselt, müssen sich die Fans des FC Bayern also erstmal nicht machen. Die Aussage – wenn auch im Spaß gesagt – dass er nur noch zwei, drei Jahre spielen werde, ließ aber zumindest ein wenig aufhorchen. Natürlich ist der Offensivstar im Kader der Bayern mit seinen 33 Lenzen nicht mehr der Jüngste. Die Vorstellung, dass Müller schon bald seine Karriere beenden könnte, ist dennoch gewöhnungsbedürftig.

Aktuell geht es für Müller ohnehin darum, wieder richtig fit zu werden. Nach Corona, Magen-Darm-Infekt und Rückenbeschwerden zwingen ihn aktuell Probleme an der Hüfte zum Pausieren. Einem Medienbericht zufolge steht sogar hinter der WM ein Fragezeichen. Zuletzt gab Trainer Julian Nagelsmann ein kleines Update. (kus)