Testspiel in der Länderspielpause: VfB Stuttgart trifft auf 1. FC Heidenheim

Der VfB Stuttgart nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel gegen Zweitliga-Topspiel 1. FC Heidenheim. Lesen Sie hier alle Infos zur Partie:

In der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Die nun anstehende Länderspielpause wollen die Schwaben nutzen, um sich auf den Saisonendspurt vorzubereiten. Am Freitag (24. März) bestreitet das Team von Trainer Bruno Labbadia ein Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

HEIDELBERG24 liefert Ihnen alle Infos zum Testspiel VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim.

Anstoß im Robert-Schlienz-Stadion ist am Freitag um 14 Uhr. Der 1. FC Heidenheim ist aktuell Tabellenzweiter der 2. Bundesliga. (nwo)