Terzic vermeldet weitere Ausfälle für BVB-Aufstellung gegen 1. FC Köln

Edin Terzic muss für die BVB-Aufstellung gegen den 1. FC Köln prominente Namen ersetzen. © Mika Kaufmann/Imago, BVB, Collage: Nicolas Luik/RUHR24

BVB-Trainer Edin Terzic sprach vor der Partie in Köln über das Personal. So könnte die Aufstellung von Borussia Dortmund aussehen.

Dortmund – Am Samstag (1. Oktober, 15.30 Uhr) tritt Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel in Köln an. RUHR24 weiß: In der BVB-Aufstellung gegen Köln fehlen namhafte Stars.

Gregor Kobel hat sich nach einem Muskelfaserriss noch eine weitere Verletzung zugezogen. Und Giovanni Reyna kam lädiert von der US-Nationalmannschaft zurück.