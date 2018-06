Termin für Supercup steht fest: Niko Kovacs erstes Pflichtspiel steigt an einem heiklen Ort

Der Deutsche Meister aus München trifft im DFL Supercup auf den Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Jetzt steht der Termin für die Partie um den ersten Titel der neuen Saison fest.

Frankfurt - Es hätte kein passenderes erste Pflichtspiel für Niko Kovac bei den Bayern geben können, als dieses. Der FC Bayern München bestreitet am 12. August 2018 den DFL Supercup, also das Duell Deutscher Meister gegen DFB-Pokal-Sieger, in der Commerzbank-Arena gegen Eintracht Frankfurt - also just an Kovacs alter Wirkungsstätte. Das gab die DFL am Montag bekannt.

An alter Wirkungsstätte: Macht Kovac das halbe Dutzend voll?

Eintracht Frankfurt bekommt als DFB-Pokalsieger automatisch das Heimrecht für die Chance auf den ersten Titel der Saison. Dort erwartet der FCB wohl nichts anderes als einen Sieg. Ähnlich wie bei der Meisterschaft haben die Roten auch auf den Supercup quasi ein Abonnement abgeschlossen. Fünfmal in Folge konnten Bayern den Titel holen. Kovac könnte das halbe Dutzend voll machen.

Interessierte Zuschauer können die Partie auch im Free-TV verfolgen. Das ZDF und Eurosport haben sich die Übertragungsrechte für den Supercup gesichert und zeigen das Spiel live. Der Anstoß zwischen Meister Bayern und Pokalsieger Frankfurt erfolgt am 12. August dann um 20.30 Uhr.

fd