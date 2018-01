Bayern in Katar: Sorgen um Ulreich und Duo pausiert

Verletzung am rechten Mittelfinger: Sven Ulreich musste das Training des FC Bayern abbrechen.

Das Trainingslager des FC Bayern in Katar hat alles andere als erfreulich begonnen. Während Robert Lewandowski und Mats Hummels mit dem Training aussetzen, verletzt sich Sven Ulreich.

Doha - Schrecksekunde für den FC Bayern: Zum Auftakt des Trainingslagers in Katar hat Torwart Sven Ulreich die zweite Einheit des Fußball-Rekordmeisters abbrechen müssen. Der Stellvertreter von Kapitän Manuel Neuer hat sich im Torwarttraining am Mittelfinger der rechten Hand verletzt. Das teilte der Klub mit. Der 29-Jährige wurde noch auf dem Platz auf dem Aspire-Gelände behandelt und dann mit einem Golfcart ins nahe gelegene Mannschaftshotel gebracht. Eine genaue Diagnose gab es vor weiteren medizinischen Untersuchungen nicht.

Ulreich wird auch in der ersten Phase der Rückrunde Kapitän Manuel Neuer im Münchner Tor vertreten müssen. Neuer befindet sich nach einem dritten Mittelfußbruch aktuell im Rehatraining. Einen Zeitpunkt für ein Comeback des Nationaltorhüters gibt es nicht. Ulreichs Stellvertreter wäre im Verletzungsfall Tom Starke. Der 36 Jahre alte Routinier hatte Ulreich bereits in der Bundesliga-Hinrunde in zwei Partien ersetzt.

Verzichten mussten die Münchner bei den ersten Einheiten auf Torjäger Robert Lewandowski und Abwehrchef Mats Hummels. Lewandowski fehlte wegen Problemen an der Patellasehne, Hummels plagen Adduktorenprobleme.

Achtes Wintertrainingslager in Katar

Die Bayern waren am Dienstag nach Katar geflogen, wo sie sich bereits zum achten Mal in Folge auf die Rückrunde vorbereiten. Am Samstag (15 Uhr MEZ) steht ein Testspiel gegen Al-Ahli SC, einen Klub aus der Qatar Stars League, auf dem Programm. Der Rückflug nach München ist für Sonntag geplant.

Insgesamt hat Trainer Jupp Heynckes 25 Spieler in Doha dabei. Der noch immer verletzte Neuer und der angeschlagene Thiago absolvieren ihr Rehaprogram in München.#

