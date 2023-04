SV Waldhof empfängt Freiburg II: Alle Infos zur Partie in der 3. Liga

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Der SV Waldhof empfängt Freiburg II. © Uwe Anspach/dpa

Am Samstag kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SC Freiburg II. Alle Infos zum Spiel erhalten Sie hier:

Mehr zum Thema SV Waldhof will gegen Freiburg II zurück in die Spur – Infos heute im Ticker

Der SV Waldhof will in der 3. Liga nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur finden. Am Samstag (8. April) empfangen die Mannheimer im Carl-Benz-Stadion den SC Freiburg II, der aktuell auf Tabellenplatz zwei steht. SV Waldhof gegen SC Freiburg II – im Live-Ticker von MANNHEIM24 gibt es alle Infos zur Begegnung.

Anstoß in Mannheim ist um 14 Uhr.