Hohe Strafe droht: Bayern-Stars müssen in Singapur auf alltägliche Angewohnheit verzichten

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ist in Singapur angekommen. Die Spieler müssen jedoch auf eine alltägliche Angewohnheit verzichten – hohe Geldstrafen drohen.

Singapur – Andere Länder, andere Sitten: Der FC Bayern taucht auf seiner Asien-Reise in ganz neue Kulturen ein. Die Stars lernen auf dem Trip in Tokio und Singapur die Menschen vor Ort kennen und kommen mit anderen Traditionen in Berührung – eine unvergessliche Erfahrung neben der harten Arbeit auf dem Trainingsplatz und den Spielen. Beim Besuch anderer Länder heißt es allerdings auch, sich anzupassen und die Regeln und Gesetze zu respektieren. So müssen die Bayern in Singapur auf eine völlig alltägliche Angewohnheit verzichten, die in Deutschland jeden Tag millionenfach praktiziert wird.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutsche Meisterschaften: 33

Regel auf Asien-Reise: Singapur verbietet dem FC Bayern Kaugummis

Der FC Bayern ist am Sonntagabend nach über zwei Stunden verspätetem Abflug in Singapur gelandet. Nach zwei Testspielen in Tokio steht auf dem Insel- und Stadtstaat südlich vor Malaysia am Mittwoch noch die Partie gegen Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool auf dem Programm. Ob den Bayern-Stars bekannt ist, dass ihnen Kaugummi-Kauen strengstens verboten ist?

Kein Scherz: Tatsächlich ist in Singapur seit 1992 nämlich sowohl der Import als auch der Konsum von Kaugummis per Gesetz untersagt. Einzig Menschen, die einen medizinischen Bedarf nachweisen können, sind davon ausgenommen. Auf legale Weise kommt man in Singapur deshalb nur auf Rezept in Apotheken an Kaugummis. Das Verbot kommt nicht von ungefähr und hat Gründe.

Der FC Bayern bestreitet auf seiner Asien-Reise in Japan und Singapur drei Testspiele. © Shuji Kajiyama/dpa

Das Gesetz wurde damals laut einigen Reiseführern eingeführt, um der Verschmutzung von Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln entgegenzuwirken. Wer das Kauen der elastischen Masse nicht lassen kann, dem drohen mehrere tausend Euro Strafe. Das dürfte wohl auch die hoch bezahlten Bayern-Profis abschrecken. Trainer Thomas Tuchel ist als großer Kaugummi-Fan bekannt.

Viele Fußballer schwören während des Spiels auf Kaugummis, um die Speichelproduktion anzuregen. Lionel Messi soll beispielsweise seine Magenprobleme damit in den Griff bekommen haben. Ob die Bayern-Stars beim Spiel gegen Liverpool auf Kaugummis verzichten müssen, war zunächst jedoch nicht bekannt. Singapur hat noch weitere Regeln aufgestellt, um die Stadt sauber zu halten.

Keine Kaugummis in Singapur: Bayern-Stars müssen Disziplin beweisen

So ist es dem deutschen Auswärtigen Amt zufolge an vielen Orten in der Öffentlichkeit untersagt zu rauchen. Der Verzehr von Speisen und Getränken in öffentlichen Verkehrsmitteln von Singapur ist zudem verboten, auch für das Wegwerfen von Müll muss man mit hohen Geldstrafen rechnen.

Teils verständliche Regeln, die auch die FCB-Stars beachten müssen. In der kommenden Saison gilt es sich auf dem Rasen umzustellen, denn Trainer Thomas Tuchel formt seine Gnadenlos-Bayern – indem er Nagelsmanns Idee rückgängig macht. (ck)