Startelf des FC Schalke 04 gegen Gladbach könnte sich auf vier Positionen ändern

Frank Kramer verrät Details zur möglichen Aufstellung des FC Schalke 04 gegen Gladbach. © Tim Rehbein/RHR-Foto - Montage: RUHR24

Der FC Schalke 04 empfängt Borussia Mönchengladbach am zweiten Bundesliga-Spieltag. Wie sieht die Aufstellung aus? Der S04 macht Andeutungen. Hier mehr erfahren:

Gelsenkirchen – Der zweite Bundesliga-Spieltag steht an, Schalke 04 empfängt Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (13. August) in der Veltins-Arena. Für die S04-Aufstellung gegen Gladbach verrät Frank Kramer den Drexler-Ersatz, RUHR24 zeigt auf, um wen es sich handelt.

Insgesamt könnte sich die Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen verändern.