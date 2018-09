Nations League im Live-Ticker: Spanien, Belgien und Alabas Österreicher im Einsatz

Der Abschluss der ersten Runde in der Nations League findet am Dienstag statt. Der Live-Ticker zu den Spielen Spanien gegen Kroatien, Island gegen Belgien und Österreich gegen Bosnien-Herzegowina.

Der vorerst letzte Spieltag der erste Nation-League-Partien findet am Dienstag statt. An diesem Tag darf mit Spanien ein Weltmeister von 2010 gegen den Vize-Weltmeister von 2018 ran. Außerdem messen sich Island und Belgien und Österreich und Bosnien

Die weiteren Partien sind Finnland gegen Estland, Ungarn gegen Griechenland, Moldawien gegen Weißrussland und San Marino gegen Luxemburg.

>>> Ticker aktualisieren <<<

Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergeb. 20.45 Uhr A 2 Island - Belgien -:- (-:-) 20.45 Uhr A 4 Spanien - Kroatien -:- (-:-) 20.45 Uhr B 3 Bosnien und Herzegowina - Österreich -:- (-:-) 20.45 Uhr C 2 Finnland - Estland -:- (-:-) 20.45 Uhr C 2 Ungarn - Griechenland -:- (-:-) 20.45 Uhr D 2 Moldawien - Weißrussland -:- (-:-) 20.45 Uhr D 2 San Marino - Luxemburg -:- (-:-)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker der Topspiele in der UEFA Nations League am Dienstag! Spanien spielt gegen Kroatien, Island darf gegen Belgien ran und Bosnien empfängt Österreich.

Nations League: Weltmeister gegen Vize-Weltmeister - Hammer-Duell auch in Reykjavik

Spanien gegen Kroatien - da gehen doch einem Fußball-Liebhaber die Herzen auf. Das Match des Weltmeisters von 2010 und des Vize-Weltmeisters von 2018 ist ein Duell zweier Starensemble. Im spanischen Elche treffen die beiden erfolgshungrigen Nationen aufeinander.

Das Duell Island gegen Belgien wäre vor zehn Jahren noch ein Match zum Gähnen gewesen. Mittlerweile sind die Isländer bei EM und WM dabei gewesen und den Belgiern wäre mit ihrer Goldenen Generation beinahe der große Coup gelungen. Doch mehr als der dritte Platz war leider nicht drin. Das Spiel findet in der isländischen Hauptstadt Reykjavik statt.

Für die Österreicher ist das Spiel gegen Bosnien eine Bewährungsprobe. Das Team von Franco Foda hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als es Deutschland in der Vorbereitung auf die WM besiegte. Gespickt mit zahlreichen Bundesliga-Profis sind die Aussichten auch gegen Bosnien nicht die schlechtesten.

In Liga C gibt es sogar ein Duell zwischen einem zweimaligen Vize-Weltmeister und einem Europameister. Ungarn gegen Griechenland findet in Budapest statt. (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick).

ank

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital Redaktionsnetzwerks