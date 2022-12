Schweinsteiger wird nach WM-Bild von Argentiniern gefeiert: „Habe meinen Sohn nach dir benannt“

Von: Boris Manz

Bastian Schweinsteiger gratulierte Argentinien auf Instagram zum WM-Finaleinzug. Fans aus Argentinien drückten ihm daraufhin ihre Bewunderung aus.

Doha – Lionel Messi zauberte bei Argentiniens WM-Halbfinalsieg über Kroatien. Bei der Live-Übertragung im Ersten stand Bastian Schweinsteiger gemeinsam mit Esther Sedlaczek an der Seitenlinie. Im Anschluss gratulierte die FC-Bayern-Legende den Argentiniern auf Instagram zur starken Performance – die argentinischen Fans reagierten mit Lobeshymnen auf den Weltmeister, auch wenn dieser ihnen acht Jahre zuvor den Traum vom WM-Titel zerstörte.

Bastian Schweinsteiger: WM-Finale gegen Argentinien bleibt in Erinnerung

In Deutschland wurde der WM-Triumph 2014 im Estadio do Maracana eng mit Bastian Schweinsteiger verbunden. Die Bilder vom heroischen Einsatz des Mittelfeldstrategen, der sich angeschlagen in jeden Zweikampf schmiss und sein Herz auf dem Platz ließ, begeisterte Fußball-Deutschland.

Auch vor dem Gegner bewies er seine Größe: Im Anschluss an den WM-Sieg tröstete Schweinsteiger die argentinische Mannschaft – Aufnahmen, wie er Lionel Messi im Arm hielt, gingen um die Welt. Szenen, die man in Argentinien offenbar nicht vergessen hat.

Wahre Größe: Beim WM-Sieg 2014 im Estadio do Maracana tröstete Bastian Schweinsteiger den enttäuschten Lionel Messi. © Imago / Moritz Müller

Bastian Schweinsteiger lobt WM-Halbfinal-Auftritt von Argentinien und „Messi-Show“

Kommentare unter einem Instagram-Beitrag des 38-Jährigen zeigen den großen Respekt, den die argentinischen Fans vor dem ehemaligen Herz der DFB-Elf haben. Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg Argentiniens über Kroatien, gratulierte Schweinsteiger den „Gauchos“ zum Einzug ins WM-Finale.

„Was für eine Performance“, schwärmte der Ex-Profi auf Instagram. „Gratulation an Argentinien.“ Im Anschluss hob Schweinsteiger noch einmal einen Spieler der „Albiceleste“ extra hervor und sprach von einer „Messi-Show“.

Bastian Schweinsteiger: Argentinien-Fan nennt Sohn nach FC-Bayern-Legende

Worte, die in Argentinien offenbar sehr gut ankamen. Unter dem Beitrag sprachen zahlreiche argentinische Fans Schweinsteiger ihre Anerkennung aus. „Du bist mein deutscher Lieblingsspieler. Ich werde nie vergessen, wie du bei der WM 2014 Messi ausgeschalten hast“, schrieb ein argentinischer Fan.

„Wie du, Bastian, und das große Deutschland uns verrückt gemacht haben. Meine Bewunderung und Grüße aus Buenos Aires, Argentinien. Meister“, war der beliebteste Kommentar unter dem Beitrag des WM-Helden. Ein anderer User schrieb sogar: „Ich komme aus Argentinien und haben meinen Sohn nach dir benannt.“

Auf Instagram: Argentinien-Fans zollen Schweinsteiger Respekt für WM-Finale gegen Lionel Messi

Ob in Deutschland nach dem peinlichen WM-Vorrunden-Aus viele Spieler nach den japanischen Spielern benannt werden, darf bezweifelt werden. Die Japaner haben sich auf jeden Fall respektvoll verhalten.