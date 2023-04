Buh-Rufe für die Schiedsrichterin: Barockstadt remis gegen Kassel

Von: Tobias Konrad

Teilen

Noah Jones (rot) holte mit dem KSV Hessen Kassel einen Punkt bei der SG Barockstadt um Marius Grösch. © Charlie Rolff

Hessische Teams liegen der SG Barockstadt in der Regionalliga Südwest. Im siebten Duell in dieser Saison ging die SGB wieder nicht als Verlierer vom Platz, das 1:1 (0:1) gegen den KSV Hessen Kassel verdiente sich die Barockstadt in einem zähen Spiel.

Noch ehe FIFA-Schiedsrichtern Karoline Wacker die Partie eröffnete, jubelte die Johannisau: SGB-Kapitän Patrick Schaaf verlängerte seinen Vertrag bis 2024, wie Stadionsprecher Rainer Martiker verkündete. In der Startelf war Schaaf jedoch nicht zu finden, denn Sedat Gören vertraute trotz dem 0:3 in Hoffenheim auf die identische Formation. Sein Gegenüber händelte es ebenfalls so – trotz, dass der KSV Hessen Kassel am Wochenende 0:3 beim Stuttgart II unterlag.

SG Barockstadt und KSV Hessen Kassel trennen sich unentschieden

Den besseren Start ins Hessen-Duell fand die Barockstadt. Einige Aktionen in Strafraumnähe erspielten sich die Hausherren, Luka Garic und Moritz Reinhard beispielsweise benötigten zu viel Zeit beim Abschluss. Nach einer Viertelstunde nahmen die Gäste am Spiel teil – und hatten durch Noah Jones den ersten Aufreger. Frei am Fünfereck stehend suchte er jedoch den Querpass, der Abschluss wäre die bessere Wahl gewesen (18.). Kurz darauf musste den Ausfall von Marius Löbig verkraften, der mit muskulären Problemen vom Platz musste. Und der nächste Schock folgte umgehend, als Eric Ganime Michael Glück nach einer Ecke auf den Fuß trat. Den Foulelfmeter versenkte Alban Meha zur Führung (35.) – und Kassel hätte zwei Minuten später nachlegen müssen. Jones legte quer, Durna aber versenkte freistehend aus kürzester Distanz nicht. Und aus Barockstadt-Sicht ins Bild passte, dass Schiedsrichterin Wacker unerklärlicherweise in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nicht auf Handelfmeter entschied, nachdem Reinhard KSV-Vertediger Frederic Brill an den Arm schoss.

SG Barockstadt: Schiedsrichterin mehrfach im Blickpunkt

Wacker verlor nach Wiederbeginn zunehmends den Faden, wurde nach Abpfiff gar mit Buh-Rufen in die Kabine verabschiedet. Und Hessen Kassel tat es ihr gleich. Offensive Aktionen brachten die Nordhessen kaum auf den Rasen, hätten aber mit der einzigen richtigen Szene auf 2:0 stellen müssen. Der kurz zuvor eingewechselte Presley Pululu war auf und davon, hatte aber wohl zu viel Zeit zum Überlegen. Zapico machte sich breit und parierte die Eins-gegen-eins-Situation (73.). Doch auch die Barockstadt hatte trotz Übergewicht zu selten Torraumszenen. Es fehlte die Durchschlagskraft, selbst die gewohnt gut gebrachten Standards von Leon Pomnitz sollten keinen Ertrag bringen. Doch ganz ohne Torschrei gingen die Zuschauer nicht aus der Johannisau nach Hause. Dennis Owusu flankte von der rechten Seite, Reinhard, der die fünfte Gelbe Karte sah und am Samstag gegen Walldorf fehlen wird, verpasste in der Mitte, doch Tobias Göbel konnte am zweiten Pfosten locker einschieben (77.). Somit bleibt die Barockstadt auch im siebten Ligaspiel in dieser Saison gegen ein hessisches Team ohne Niederlage.

Die Statistik: SG Barockstadt: Zapico; Gaudermann, Grösch, Frey, Hillmann – Ganime, Pomnitz – Owusu (83. Fabinski), Garic (63. Schaaf), Löbig (27. Göbel) – Reinhard.

KSV Hessen Kassel: Sündermann; Glück, Brill, Nennhuber – Najjer, Rakk, Stendera, Durna (63. Liesche Prieto) – Meha (73. Pululu) – Jones (88. Döringer), Sararer (88. Mogge).

Schiedsrichterin: Karoline Wacker (Sportfreunde Großerlach).

Zuschauer: 1586.

Tore: 0:1 Alban Meha (35., Foulelfmeter), 1:1 Tobias Göbel (77.).