Ex-Offenbacher glänzen gegen OFC: SG Barockstadt feiert ersten Sieg des Jahres

Von: Tino Weingarten

Der Treffer zum 3:1 von Doppelpacker Marius Löbig (links) zauberte nicht nur Dennis Owusu ein Grinsen ins Gesicht. © Charlie Rolff

Die SG Barockstadt hat das Hessen-Derby gegen die Offenbacher Kickers mit 3:1 (3:1) gewonnen und den ersten Sieg des Jahres gefeiert. Doppeltorschütze Marius Löbig gelang dabei ein Weltklasse-Tor.

Bevor der Ball rollte, stand zunächst der Kapitän der SG Barockstadt im Mittelpunkt. Patrick Schaaf absolvierte im Auswärtsspiel bei Eintracht Trier vor zwei Wochen (2:2) sein 300. Spiel für die SG Barockstadt beziehungsweise den TSV Lehnerz und wurde von den Verantwortlichen der SGB vor dem Anpfiff geehrt. Im Heimspiel gegen die Kickers Offenbach schlüpften aber seine Kollegen in der Offensive in den Mittelpunkt.

SG Barockstadt feiert Sieg im Hessen Derby gegen Kickers Offenbach

Das lag nicht zuletzt daran, dass die Hausherren erstmals in diesem Jahr vor eigenem Publikum ins Tor trafen. Marius Löbig, der erstmals seit seiner in der Winterpause erlittenen Verletzung in der Startelf stand, schloss nach Vorlage von Dennis Owusu per Volley zum 1:1 ab (30.) und egalisierte damit die OFC-Führung durch Mike Feigenspan (23.). Dass Löbig wieder helfen konnte, tat dem Spiel der SGB gut - und ihm selber. Auf dem Weg zum 3:1 ließ der Ex-Offenbacher die Hintermannschaft stehen wie Slalomstangen und vollende gefühlvoll zum 3:1 (37.).

Der OFC war in dieser Zeit völlig von der Rolle. Beispielhaft dafür die Entstehung zur Barockstädter Führung, als Keeper David Richter zunächst zu kurz abschlug, der eingewechselte und zur Pause wieder ausgewechselte Jost Mairose wegrutschte und zuletzt Jayson Breitenbachs Klärungsversuch von Moritz Reinhard ins Tor geköpft wurde (33.). Dabei ließen die Gäste bis zum ersten Treffer von Löbig nichts zu, entfalteten über die Außenspieler immer wieder Gefahr.

OFC nutzt erneute Niederlage des SSV Ulm nicht aus

Dennoch musste Kickers-Trainer Ersan Parlatan handeln, brachte zur zweiten Halbzeit drei neue Spieler, auf eine Reaktion seiner Mannschaft hoffte der 45-Jährige allerdings vergebens. Die SG Barockstadt ließ nur selten einen Torschuss der Gäste zu, verpasste es hingegen in der Offensive, einige vielversprechende Kontersituationen auszuspielen. Da die Defensive der Hausherren um den überragenden Aaron Frey, der viele Angriffe perfekt antizipierte, dem Druck der Offenbacher standhielt, durfte die SGB den ersten Sieg im Jahr 2023 feiern.

Für den OFC ist die Niederlage noch bitterer, weil der SSV Ulm das Gastspiel bei der TSG Balingen verlor und nun zum dritten Mal hintereinander Punkte liegen ließ - Offenbach allerdings ebenso und so die Tabellenführung nie in greifbare Nähe rückte. Die SG Barockstadt hingegen hält sich in der Regionalliga ohne Niederlage gegen die hessische Konkurrenz und ist dem auch rechnerischen Klassenerhalt aufgrund der Niederlage von Wormatia Worms ein großes Stück näher.

SG Barockstadt: Zapico; Gaudermann, Grösch, Frey, Garic (46. Göbel) - Schaaf, Ganime - Owusu (86. Fuchs), Pomnitz (86. Duran), Löbig (53. Fabinski) - Reinhard (71. Ziga).

Kickers Offenbach: Richter; Breitenbach, Zieleniecki, Zitzelsberger (22. Mairose, 46. Bozic) - Moreno Giesel, Garcia - Jopek, Vetter (67. Hosiner) - Mesanovic (46. Derflinger) - Hermes (46. Saric), Feigenspan.

Schiedsrichter: Tobias Huthmacher (SV Sigmaringen).

Zuschauer: 2400.

Tore: 0:1 Mike Feigenspan (23.), 1:1 Marius Löbig (30.), 2:1 Moritz Reinhard (33.), 3:1 Marius Löbig (37.).