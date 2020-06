In der Schweinsteiger-Doku: So denkt die Bayern-Legende über VfB-Profi Badstuber

In der Schweinsteiger-Doku: Bayern-Legende mit viel Respekt für VfB-Profi Badstuber!

So blickt Bastian Schweinsteiger in seiner neuen Doku auf VfB-Profi Holger Badstuber.

Stuttgart - Sie haben gemeinsam viel erlebt beim FC Bayern München - Bastian Schweinsteiger und Holger Badstuber! In der neuen Doku über die Bayern-Legende (SCHW31NS7EIGER: Memories – Von Anfang bis Legende) von Til Schweiger, gibt es auch Platz für den Innenverteidiger des VfB Stuttgart.

Wie echo24.de* berichtet gibt Bastian Schweinsteiger in dem Film auch Einblicke in seine Meinung zu Badstuber. Besonders im Fokus steht dabei das Erfolgsjahr 2013 beim FC Bayern München. Der Abwehrspieler verpasste in dieser Spielzeit den größten Triumph der Vereinsgeschichte des Rekordmeisters.

