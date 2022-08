Bayern-Insider enthüllt neue Gehaltsliste - Mané ist der neue Lewandowski

Von: Nico Scheck

Teilen

Sadio Mané (l.) hat Robert Lewandowski beim FC Bayern als Topverdiener abgelöst. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Bundesliga hat einen neuen Spitzenverdiener. Sadio Mané hat Robert Lewandowski beim FC Bayern abgelöst - sportlich wie gehaltstechnisch.

München - Er ist der neue große Name in der Bundesliga: Sadio Mané. Der Senegalese ist in diesem Sommer für knapp 32 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool zum FC Bayern München gewechselt. Für den Wechsel hat der deutsche Rekordmeister offenbar auch gehaltstechnisch tief in die Tasche gegriffen.

Denn: Rund 22 Millionen Euro soll Mané jährlich beim FCB einstreichen, berichtet Bild-Fußballchef Christian Falk im Podcast „Bayern-Insider“. Damit ist Mané, frisch gebackener Fußballer des Jahres in Afrika, neuer Spitzenverdiener bei den Bayern. Robert Lewandowski soll vor seinem Abgang 24 bis 26 Millionen Euro pro Jahr eingestrichen haben.

Mané neuer Topverdiener: Wer beim FC Bayern wie viel verdient

Doch Bild hat nicht nur Manés, sondern auch die Gehälter des restlichen Bayern-Kaders enthüllt. Demnach folgen auf den Liverpool-Neuzugang die beiden Kapitäne Manuel Neuer (bis zu 21 Millionen Euro) und Thomas Müller (20,5 Millionen Euro) auf den Plätzen zwei und drei.

Joshua Kimmich, der seine letzten Vertragsgespräche selbst geführt hatte, verdient angeblich 19,5 Millionen Euro jährlich. Vor ihm liegen noch Leroy Sané und Kingsley Coman (beide 20 Millionen Euro). Kimmich-Kumpel Serge Gnabry streicht laut Bild 19 Millionen Euro pro Jahr ein.

Gehaltsliste enthüllt: Das verdienen die Bayern-Stars jetzt

Der zweite große neue Name im Bayern-Dress neben Mané ist Matthijs de Ligt. Der Abwehr-Hüne soll für seinen Wechsel an die Isar sogar auf Gehalt verzichtet haben. In München verdient der Niederländer nun angeblich 16 Millionen Euro. Bei Juventus Turin sollen es noch 10 Millionen Euro - allerdings Netto - gewesen sein.

Juwel-Neuzugang Mathys Tel, gerade einmal 17 Jahre alt, verdient rund vier Millionen Euro. Damit liegt er nur knapp hinter Jamal Musiala (fünf Millionen Euro). Der König der Gehälter ist somit ganz klar der sich selbst nicht als Weltstar sehende Mané. Die komplette Gehaltsliste des FC Bayern im Überblick (alle Daten basieren auf den Recherchen der Bild und sind in Brutto angegeben):

Sadio Mané: 22 Millionen Euro jährlich

Manuel Neuer: 21 Millionen Euro jährlich

Thomas Müller: 20,5 Millionen Euro jährlich

Leroy Sane: 20 Millionen Euro jährlich

Kingsley Coman: 20 Millionen Euro jährlich

Joshua Kimmich: 19,5 Millionen Euro jährlich

Serge Gnabry: 19 Millionen Euro jährlich

Leon Goretzka: 17 Millionen Euro jährlich

Matthijs de Ligt: 16 Millionen Euro jährlich

Lucas Hernandez: 16 Millionen Euro jährlich

Dayot Upamecano: 16 Millionen Euro jährlich

Marcel Sabitzer: 9 Millionen Euro jährlich

Alphonso Davies: 9 Millionen Euro jährlich

Noussair Mazraoui: 8 Millionen Euro jährlich

Ryan Gravenberch: 8 Millionen Euro jährlich

Benjamin Pavard: 8 Millionen Euro jährlich

Jamal Musiala: 5 Millionen Euro jährlich

Matyhs Tel: 4 Millionen Euro jährlich

Bouna Sarr: 4 Millionen Euro jährlich

Paul Wanner: 2 Millionen Euro jährlich

Josip Stanisic: 1,5 Millionen Euro jährlich

Gabriel Vidovic: 1 Millionen Euro jährlich

(nc)