Schalke 04 vergeigt erstes Abstiegs-Endspiel: Hoffenheim eine Nummer zu groß

Von: Christian Keiter

Live-Ticker: Die TSG Hoffenheim empfängt Schalke 04. © Ewert/RHR-Foto

Schalke 04 musste sich der TSG Hoffenheim am Ostersonntag mit 2:0 geschlagen geben. Der Live-Ticker von RUHR24 zum Nachlesen.

Aufstellung TSG Hoffenheim: Baumann - Vogt (46. Kabak), Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Kramaric (64. Bischof), Geiger (64. Rudy), Becker (93. Stiller), Angelino - Baumgartner, Bebou (78. Tohumcu)

Aufstellung FC Schalke 04: Fährmann - Brunner, Yoshida, Matriciani, Ouwejan (36. Aydin) - Krauß (71. Latza), Kral - Skarke (71. Topp), Zalazar (79. Drexler), Bülter - Frey (71. Terodde)

Anstoß: Ostersonntag (9. April), 19.30 Uhr

Endstand: 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Kral (22., ET) 2:0 Bebou (71., FE)

Platzverweise: -

Bes. Vorkommnisse: -

Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (36, Freiburg)

Fazit: Schalke 04 verliert das wichtige Abstiegsduell bei der TSG Hoffenheim mit 2:0. Eine ordentliche Leistung im zweiten Durchgang reicht am Ende nicht aus. Die Punkte hat der S04 in der ersten Halbzeit verspielt. Dort war man phasenweise viel zu passiv. Nun müssen die Knappen ihren Fokus auf den Relegationsrang legen.

Abpfiff!

90.+3 Minute: Wechsel bei Hoffenheim. Stiller kommt für Becker.

90. Minute: Es gibt 6 Minuten Nachschlag.

88. Minute: Keine Gefahr.

87. Minute: Ecke für Schalke. Vorausgegangen war ein gefährlicher Schuss von Dany Latza.

86. Minute: Riesenchance auf das 3:0. Bischof klaut Matriciani den Ball und steht frei vor Fährmann. Dann vergibt er aber kläglich und jagt den Ball weit über das Tor.

86. Minute: Angelino probiert es mal aus der Distanz. Bei seinem Versuch hat nicht viel gefehlt.

84. Minute: Kral bringt den Ball gefährlich in die Mitte, findet aber keinen Abnehmer.

80. Minute: Die Schlussphase ist angebrochen.

79. Minute: Jetzt wechselt Thomas Reis ein letztes Mal. Drexler betritt die Spielfläche für Zalazar.

77. Minute: Die Knappen geben sich hier nicht auf und werfen weiterhin alles nach vorne.

74. Minute: Schalke 04 hat dreimal gewechselt: Terodde kommt für Frey,Topp kommt für Skarke und Latza für Krauß.

71. Minute: Beim zweiten Versuch bleibt der Angreifer eiskalt und haut den Ball in die Maschen.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: Bebou besorgt die Vorentscheidung

71. Minute: TOOOOOR FÜR DIE TSG. JETZT TRIFFT BEBOU DOCH! 2:0.

70. Minute: Der Elfmeter wird wiederholt. Fährmann stand vor der Linie.

69. Minute: FÄHRMANN HÄLT!

68. Minute: Yoshida hat Baumgartner im Strafraum gelegt. Keine Diskussion. Bebou schießt.

68. Minute: ELFMETER FÜR DIE TSG!

67. Minute: Hoffenheim wird langsam aber sicher aktiver und holt sich die Spielkontrolle zurück.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: S04 drückt auf den Ausgleich

64. Minute: Doppelwechsel bei der TSG. Kramaric und Geiger müssen weichen. Neu dabei nun Rudy und Bischof.

64. Minute: Der Standard hat nichts eingebracht.

62. Minute: Nächste Ecke für Schalke. Es liegt ein Tor in der Luft!

59. Minute: Gute Gelegenheit für Königsblau. Hoffenheim kann den Ball aber gerade noch so löschen.

58. Minute: Eckball für den S04.

55. Minute: Schalke findet nun immer besser ins Spiel.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: S04 kommt aktiver aus der Pause

53. Minute: Ein Distanzkracher von Bülter verpasst das Tor nur knapp.

52. Minute: Erste Torannäherung für Schalke im zweiten Durchgang. Kral köpft nach einer Flanke von Brunner aufs Tor. Sein Versuch hatte jedoch zu wenig Zug.

51. Minute: Der Greenkeeper hat neues Material geliefert! Es geht weiter.

50. Minute: Kuriose Szene. Nach einem Zweikampf zwischen Bülter und Kabak ist die Eckfahne zerstört worden. Nun ist das Spiel unterbrochen, weil auf Ersatz gewartet werden muss.

49. Minute: Kabak erwischt den Ball mit dem Kopf. Sein Versuch geht aber weit über das Gehäuse von Fährmann.

48. Minute: Eckball für Hoffenheim.

46. Minute: Die TSG musste zur Pause das Personal tauschen. Kevin Vogt kann nicht mehr weiterspielen. Für ihn ist nun der Ex-Schalker Ozan Kabak auf dem Rasen.

46. Minute: Der zweite Durchgang in der Pre Zero Arena läuft.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: S04 zeigt desolate 1. Halbzeit

Halbzeit! Schalke 04 liegt hier völlig verdient mit 0:1 hinten. Die TSG Hoffenheim ist klar die bessere Mannschaft und investiert viel in der Offensive. Der S04 leistet sich viel zu viele einfache Fehler und ist in den Zweikämpfen oftmals nur zweiter Sieger. Es bedarf einer großen Leistungssteigerung, um noch etwas Zählbares mitzunehmen.

44. Minute: Keine Gefahr!

43. Minute: Eckball Hoffenheim.

40. Minute: Dennis Geiger sieht die Gelbe Karte.

38. Minute: Zum ersten Mal seit langer Zeit taucht Schalke 04 jetzt vor dem Tor von Oliver Baumann auf. Michael Frey bekommt den Ball aber nicht auf den Kasten.

36. Minute: Jetzt reagiert Thomas Reis. Thomas Ouwejan geht vom Feld. Für ihn kommt Mehmet Aydin.

35. Minute: Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis hier der zweite Treffer für die Gastgeber fällt.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: S04 ist völlig von der Rolle

33. Minute: Schalke 04 ist mächtig am Schwimmen. Die Defensive ist völlig von der Rolle!

32. Minute: Jetzt retten Fährmann in allerhöchster Not! Kramaric will den Schlussmann im eins-gegen-eins austänzeln. Fährmann ist bereits am Boden, kriegt seine Hände aber noch im letzten Moment an das Spielgerät.

29. Minute: Beinahe das 2:0. Krauß kann gerade noch so vor Baumgartner klären. Der Österreicher hätte aus kürzester Distanz freie Schussbahn gehabt.

27. Minute: Die TSG Hoffenheim übernimmt hier nun immer mehr das Kommando.

24. Minute: Alu-Treffer für Schalke! Yoshida trifft per Kopf nur den Querbalken.

22. Minute: Was für ein schöner Spielzug. Am Ende flankt Angelino flach in die Mitte, wo Alex Kral die Kugel unfreiwillig. ins eigene Tor lenkt.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: TSG führt im Abstiegskracher

22. Minute: TOOOOOOR FÜR HOFFENHEIM! 1:0.

20. Minute: DICKE CHANCE FÜR HOFFENHEIM! Bebou legt den Ball im 16er quer auf Baumgartner, der den Ball aufs Tor zieht. Im letzten Moment kommt Ralf Fährmann noch dazwischen.

19. Minute: Gutes Ding von Ouwejan, die TSG kann aber klären.

19. Minute: Eckball für Schalke.

18. Minute: Hoffenheim wirkt hier etwas gefälliger, ohne dabei richtig zwingend zu werden. Schalke 04 beschränkt sich zunächst aufs Konterspiel.

16. Minute: Baumgartner sieht nach einem unnötigen Foul an Krauß den gelben Karton.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: Rassige Anfangsphase in Sinsheim

15. Minute: Jetzt setzt sich der S04 mal in der Hälfte der Gastgeber fest.

13. Minute: Das Spiel lebt bislang von seinen Emotionen. Es gibt viele Fehler auf beiden Seiten. Der Druck beider Teams ist spürbar.

11. Minute: Glück für Schalke. Der Ball segelt unkontrolliert an Freund und Feind vorbei.

10. Minute: Nächste Ecke für Hoffenheim.

9. Minute: Ralf Fährmann ist hellwach und kann einen langen Ball, der für Bebou gedacht war, entschärfen. Eine ganze wichtige Szene.

8. Minute: Hier ist von Beginn an mächtig Feure unterm Dach. Beide Teams schenken sich in den Zweikämpfen nichts.

6. Minute: Brunner kann die Flanke mühelos klären.

5. Minute: Eckball für Hoffenheim.

2. Minute: Im Gegenzug die TSG mit einer dicken Gelegenheit. Baumgartner köpft frei stehend über den Kasten. Was für ein munterer Beginn.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: Bülter verpasst die Blitz-Führung knapp

1. Minute: Nach nur wenigen Sekunden hätte es hier geklingelt. Bülter macht eine Hereingabe von Zalazar mit einem langen Bein richtig scharf. Oliver Baumann kann nur mit größter Mühe klären.

1. Minute: Anpfiff!

19.29 Uhr: Jetzt geht es los in Sinsheim.

19.25 Uhr: Im Tabellenkeller wurde soeben das zweite Sonntagspiel abgepfiffen. Dort bezwang der VfB Stuttgart den VfL Bochum mit 3:2. Der Druck auf die TSG und den S04 ist somit nochmals gewaschen.

19.15 Uhr: In knapp 15 Minuten rollt hier der Ball.

19.00 Uhr: Die Spieler des S04 sind inzwischen zum Aufwärmen herausgekommen. Empfangen wurden sie lautstark von den zahlreichen Schalke-Anhängern, die sowohl optisch als auch akustisch die PreZero Arena erobert haben.

18.45 Uhr: Die TSG Hoffenheim hat für heute folgende Aufstellung gewählt:

Baumann - Vogt, Brooks, Akpoguma - Kaderabek, Kramaric, Geiger, Becker, Angelino - Baumgartner, Bebou

18.30 Uhr: Moritz Jenz und Leo Greiml haben es kurzfristig doch nicht ins S04-Aufgebot geschafft. Beide Spieler sind Zuhause geblieben. Somit rückt Henning Matriciani in die Innenverteidigung. Thomas Ouwejan gibt auf der linken Abwehrseite sein Comeback.

Schalke 04 gegen Hoffenheim im Live-Ticker: Reis baut Abwehr nach Doppel-Ausfall um

18.28 Uhr: Und da ist auch schon die Startelf des S04. Dieses Team schickt Thomas Reis gegen die TSG Hoffenheim ins Rennen:

Fährmann - Brunner, Yoshida, Matriciani, Ouwejan - Krauß, Kral - Skarke, Zalazar, Bülter - Frey

18.15 Uhr: In wenigen Augenblicken gibt es die Aufstellungen beider Mannschaften.

18.00 Uhr: Für die Mannschaft von Trainer Thomas Reis wird das Aufeinandertreffen mit der TSG ein echter Charaktertest. Während man selbst keines der vergangenen drei Pflichtspielen gewinnen konnte, haben die Gastgeber zuletzt den Turnaround geschafft. Die Kraichgauer gewannen ihre vergangenen beiden Bundesligaspiele gegen Werder Bremen (2:1) und Hertha BSC (3:1). Die Form spricht also gegen den S04. Dafür ist ihnen heute der Support der zahlreich mitgereisten Fans gewiss.

17.45 Uhr: Für Schalke 04 ist es heute bereits ein erstes Endspiel im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Mit einem Sieg würde man den Abstand zu Platz 15 auf einen Zähler schmelzen. Bei einer Niederlage wäre der begehrte Platz mindestens fünf Punkte entfernt.

17.30 Uhr: In knapp zwei Stunden erfolgt der Anstoß in Sinsheim. RUHR24 ist nun für euch auf dem Posten und versorgt euch mit den wichtigsten Informationen zum Abstiegskracher.

Update, Sonntag (9. April), 16.25 Uhr: Schalke-Trainer Thomas Reis hat bei seiner Kader-Nominierung für das Spiel gegen die TSG Hoffenheim für eine kleine Osterüberraschung gesorgt. Youngster Keke Topp ist nach Informationen der WAZ heute mit an Board und soll den Knappen eine weitere Möglichkeit in der Offensive geben.

Er wird aller Voraussicht nach den Platz von Joey Müller einnehmen, der am Nachmittag für die U23 des S04 am Ball war. All das spricht dafür, dass es auch Thomas Ouwejan wieder in den Kader geschafft hat.

TSG Hoffenheim gegen Schalke 04 im Live-Ticker: S04-Fans planen Invasion in Sinsheim

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Bundesligaspiels zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Anstoß in der PreZero Arena in Sinsheim ist am Ostersonntag (9. April) um 19.30 Uhr. +++

Gelsenkirchen – „Und geh’n die Schalker auf die Reise, wünsch ich mir nur, dabei zu sein“, heißt es in einem bekannter Schalker Vereinslied. Diesen Wunsch haben am Ostersonntag offenbar etliche Anhänger der Königsblauen. Die S04-Fans haben den Ticketshop der TSG Hoffenheim geplündert und planen eine regelrechte Invasion in Sinsheim.

Zutrittsverbot für Schalke-Fans bei Spiel in Hoffenheim: „Das ist lächerlich bei 12.000 Schalkern“

Bis zu 12.000 Schalker wollen am Feiertag die Reise nach Baden-Württemberg antreten. Die Gastgeber bereiten sich auf die XXL-Reisegruppe aus Gelsenkirchen vor. Die Zahl der Sicherheitskräfte wird für das Spiel aufgestockt. Zudem wird Gästefans in mehreren Blöcken (O, P, Q, R, S1, S2, T, U und V) der Zutritt nicht gestattet, sollten sie „Gästefankleidung“ tragen.

Eine Maßnahme, die nicht überall gut ankommt. „Das Zutrittsverbot ist lächerlich bei 12.000 Schalkern. Das kannst du gar nicht durchsetzen. Dann ist das Stadion halb leer“, sagt Johannes Günther vom Fanclub „Sportfreunde Kurpfalz 04“, der vor dem Spiel ein Fanfest für alle Schalker organisiert, gegenüber Reviersport.

Die Schalke-Fans wollen das Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim in ein Heimspiel verwandeln. © Tim Rehbein/RHR-Foto

Es bleibt abzuwarten, wie gut es den Sicherheitskräften gelingt, offensichtliche S04-Fans aus den Blöcken fernzuhalten. Schalke kann die Heimspiel-Atmosphäre gegen die TSG Hoffenheim jedenfalls gut gebrauchen. Die Partie gegen den direkten Abstiegskonkurrenten ist nicht weniger als eines der wichtigsten Spiele der Saison.