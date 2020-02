Bürki-Freundin Marlen: So sehr fiebert sie bei BVB-Spielen mit

Nach dem sensationellen Sieg des BVB gegen Paris (2:1) hat sich Bürki-Freundin Marlen Valderrama-Alvarez zu Wort gemeldet - mit einer emotionalen Beichte.

Marlen Valderrama-Alvarez hat ihren Freund Roman Bürki gegen Paris St. Germain live im Stadion angefeuert.



Kurz darauf spricht die BVB-Spielerfrau offen darüber, wie sehr sie die Spiele von Borussia Dortmund berühren.

Die Freundin von Roman Bürki muss sich demnächst für einige Zeit vom BVB-Torwart trennen.

Dortmund - Roman Bürki zeigt sich nur selten mit seiner Freundin Marlen Valderrama-Alvarez in der Öffentlichkeit. Doch nun brach die Spielerfrau ihr Schweigen und zeigte nicht nur, wie emotional sie im Stadion bei Spielen des BVB mitfiebert, berichtet RUHR24.de*.

Bürki-Freundin Marlen beim BVB-Spiel gegen Paris im Stadion

Dass Borussia Dortmund in Spielen wie der Champions League-Partie des BVB gegen Paris St. Germain zuletzt oftmals als Sieger vom Platz ging, lag auch an der Leistung des BVB -Torwarts Roman Bürki. Dabei ist ihm seine Freundin Marlen Valderrama -Alvarez ein großer Rückhalt.

Am Dienstagabend (18. Februar) fieberte sie sogar live im Stadion mit. Das zeigte sie kürzlich in ihrer Story auf Instagram. Als BVB-Neuzugang Erling Haarland für den BVB gegen die Superstars um Neymar aus Paris traf, gibt es bei der Brünetten kein Halten mehr.

Auf dem Video ist zu sehen, wie sie die Mannschaft von Borussia Dortmund mit Standing Ovations und Applaus feiert. Doch nicht nur im Westfalenstadion zeigt sich die Freundin von Roman Bürki voller Emotionen. Auch am Tag nach dem 2:1-Sieg des BVB gegen Paris St. Germain in der Champions League ist Marlen Valderrama-Alvarez noch sprachlos, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt.

Marlen Valderrama-Alvarez: Freundin von Roman Bürki erlebt schlaflose Nacht wegen BVB-Sieg

"Ich muss sagen, ich bin heute nicht auf dem Dampfer, ich bin so kaputt. Ich glaube, es ist einfach das Spiel gestern, so'n Ballast fällt irgendwie ab", gibt die Influencerin erleichtert zu und versucht dabei, wie BVB-Torwart Roman Bürki zu fühlen und erzählt, wie nervös sie vor jedem Spiel von Borussia Dortmund ist.

"Ich bin nichtmal ein Fußballprofi, aber ich fiebere da immer so mit, ich bin da richtig dabei. Ich bin tagelang davor aufgeregt, bin so hibbelig, hab so richtig Hummeln im Arsch." Auch lange nach dem Abpfiff beschäftigt sich die BVB-Spielerfrau noch mit der Partie und ist aufgewühlt. Daher sei Marlen Valderrama-Alvarez erst spät eingeschlafen.

Influencerin Marlen Valderrama-Alvarez: BVB-Spielerfrau reist nach Rumänien

Unterdessen schlägt Marlens Herz nicht nur für ihren Liebsten und den Fußball. Auch für eine gute Sache möchte sich die Freundin von BVB-Torwart Roman Bürki einsetzen. Da reist die hübsche Spielerfrau auch nach Rumänien. Dann muss der schweizerische Keeper zeigen, dass er Borussia Dortmund auch ohne weibliche Unterstützung vor Gegentreffern bewahren kann.

Nach relativ kurzer Liebesbeziehung scheint Valerrama-Alvarez offenbar eine enge Verbindung zu Roman Bürki aufgebaut zu haben, wie sie in ihrer Instagram-Story mitteilt. "Das fühlt sich gerade so an, als wäre ich Fußballer und hätte selbst auf dem Feld gestanden, was natürlich völliger Quatsch ist, aber ich bin einfach so mit Leib und Seele dabei."

Ob sie auch zur nächsten Partie des BVB mit in den hohen Norden reist, um die Mannschaft gegen Werder Bremen zu unterstützen, hat sie bislang noch nicht verraten. malm

