Nagelsmann überrascht mit Transfer-Aussage vor Barca-Spiel: Lewy-Nachfolger? „Wenn wir einen gefunden hätten ...“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern empfängt zum Heim-Auftakt in der Champions League - natürlich - den FC Barcelona mit Robert Lewandwoski. Gesprächsthemen gibt‘s also genug. Die Stimmen.

München - Eigentlich war es fast schon klar, als die Auslosung der Gruppenphase in der Champions League anstand, dass der FC Bayern ausgerechnet den FC Barcelona zugelost bekommt. So kommt‘s am Dienstagabend zum Showdown zwischen den Münchnern und den Katalanen - mit einem ganz besonderen Hintergrund. Im Sommer war Weltfußballer Robert Lewandowski von der Allianz Arena ins Camp Nou gewechselt und trifft nun dort, wie er will.

Auch gegen den Deutschen Rekordmeister? Zudem darf man gespannt sein, wie die Anhänger in der Arena Lewandowski begrüßen werden. Julian Nagelsmann, Thomas Müller & Co. hatten im Vorfeld ja schon angekündigt, dass sie sich auf das Wiedersehen freuen.

Außerdem wird interessant sein, was die FCB-Bosse zur Kritik von Karl-Heinz Rummeniggge an Trainer Nagelsmann sagen. Wird der Coach von Sportvorstand Hasan Salihamidzic verteidigt?

Wir fassen für Sie die Stimmen aus der Allianz Arena und bei Amazon Prime Video zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer, FC Bayern) über ...

... Robert Lewandowski, der in dem Moment den Platz betritt, als Nagelsmann spricht: „Das Publikum wird klatschen, so sollte es auch so sein. Er hat viele Jahre hier gespielt und viel geleistetet.“

... die zuletzt eher durchwachsenen Leistungen: „Wir haben ja über weite Strecken in dieser Saison ja schon unter Beweis gestellt, dass wir top Leistung bringen können. Darauf müssen wir vertrauen. Gegen den VfB war jetzt das erste Spiel, das nicht so gut war.“

... den Plan, wie man Lewandowski verteidigen will: „Wir müssen die Zuspiele auf ihn wegnehmen, das ist ein wichtiger Druck. Wir müssen ihn weg vorm Tor halten. Er ist aber nicht leicht zu kontrollieren. Er darf nicht allzu viele Aktionen im Sechzehner haben, da ist er unheimlich gefährlich.“

... den fehlenden Neuner im System des FC Bayern: „Es kommt aufs Spiel an. Wir haben mit Chupo einen, der lange Zeit verletzt war. Wenn wir einen geeignete Neunern gefunden hätten, hätten wir schon zugeschlagen.“

... die Aussage von Salihamidzic, dass ein Unentschieden mal in Ordnung sei: „Er will auch etwas Druck vom Kesseln nehmen. Es war clever, dass wir nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen. Am Ende ist der Sieg aber natürlich das alle entscheidende, dann ist auch jeder mit der Rotation zufrieden.“

... die Position von Mané: „Sadio hat schon viele Positionen gespielt. Er hat auch in Liverpool im Zentrum gespielt.“

... den Gegner: „Barcelona hat viele gute Spieler geholt.“

... Moderator Sebastian Hellman geht dazwischen und konfrontiert Nagelsmann mit der Aussage: „Ohne Geld, viele gute Transfers getätigt.“

... der FCB-Coach weiter: „Das sage ich auf keinen Fall mehr.“

... die Erwartungen zum Spiel: „Es sind zwei Teams, die Fußball spielen wollen. Da freue ich mich sehr drauf.“

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, FC Bayern) vor dem Spiel über...

... den Fan-Empfang für Lewandowski: „Die Fans haben ein gutes Gespür dafür, dass Robert viel für den FC Bayern geleistet hat. Und ich bin froh darüber.“

... die Kommunikation mit Lewy vor der Partie: „Wir haben während des Sommers viel miteinander gesprochen, einige Diskussionen gehabt, aber alles völlig normal.“

... seine Erwartungen zur Partie: „Es ist ein super Spiel, um zu zeigen, was wir drauf haben. Es sind zwei Mannschaften auf einem hohen Niveau und ich freue mich auf ein interessantes Spiel. Der Trainer hat alles richtig gemacht und den Matchplan vorgegeben, jetzt muss ihn die Mannschaft nur noch umsetzen.“



... die zuletzt unruhige Stimmung an der Säbener Straße und die Gespräche mit Nagelsmann: „Wir haben ja schon ohne die Unentschieden viel geredet. Wir trinken zwei, dreimal die Woche Kaffee oder gehen etwas essen, unabhängig vom Erfolg reden wir viel und diskutieren. Da kann es auch mal lauter werden, aber das ist gesund. Wegen den drei Unentschieden hat sich nichts geändert, wir haben ja dazwischen ja auch in der Champions League gewonnen.“

... seine Aussagen nach dem Stuttgart-Spiel: „Wir haben viel darüber gesprochen, was diese Rückrunde wichtiger ist. Dass wir entweder versuchen, jedes Spiel zu gewinnen oder dass wir allen Jungs ihre Minuten geben, um sie in Topform zu haben.“

... den Matchplan, Barca zu schlagen: „Wir werden versuchen, ihnen unser Spiel aufzudrängen. Wir wollen viel Ballbesitz haben und uns Chancen herausspielen. Es wird schwer aber interessant.“

