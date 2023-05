Sehen Sie‘s auch? Fan-Ärger über missglücktes BVB-Meisterfeier-Angebot: „Dumm, dümmer, Rewe“

Das ging gehörig daneben

Vielen BVB-Fans sticht es sofort ins Auge: Eine Rewe-Filiale hat mit seinem Meisterfeier-Angebot zu Borussia Dortmund ziemlich daneben gegriffen.

Dortmund - Ein Twitter-Nutzer aus dem Sauerland ärgerte sich bei seinem Rewe-Besuch kräftig, wie seinem Posting zu entnehmen ist. Laut Profil besitzt er eine „Dauerkarte beim glorreichen BVB“. Und als eingefleischter Fan schaute er bei seinem Supermarkt-Besuch am Tag vorm Bundesliga-Fernduell um die Schale mit dem FC Bayern genau hin. Er kam zum Fazit: „Dumm, dümmer, Rewe“.

Rewe-Filiale bietet „alles für die Meisterfeier“ - und zwar auch von Veltins

Auf dem Foto zu sehen - in welcher Rewe-Filiale es aufgenommen wurde, bleibt unklar - ist eine schwarz-gelbe Tonne mit BVB-Logo. Auf einem Schild ist handschriftlich in Schwarz auf Gelb zu lesen: „Alles für die Meisterfeier“. Und selbst wenn man in Erwägung zieht, dass den Zettel auch ein Scherzkeks oder Dortmund-Gegner geschrieben haben könnte, ging bei dem Ganzen etwas gehörig daneben. Denn die Szenerie scheint ansonsten echt zu sein.

Den Dortmund-Fans wird doch tatsächlich für die Meisterfeier die Fassbrause von Veltins angeboten. Und diese Brauerei ist bekanntlich eng verknüpft mit dem Lokalrivalen Schalke 04, dessen Stadion sogar Veltins im Namen trägt. Ein echter BVB-Anhänger würde wohl lieber durstig bleiben, als sich die Marke hinter die Binde zu kippen.

Darauf bezieht sich dann wohl auch der Twitter-Nutzer mit seinem Posting. Mit seinem Ärger ist er nicht allein. „Wie kann man BVBlern Veltins anbieten?“, wundert sich eine Nutzerin. „Veltins ja ne is klar“, schreibt ein anderer. Außerdem heißt es: „Kotzgesöff“, „Das kann doch nur bei euch im Sauerland sein“ oder „Veiern mit Veltins - natürlich.“

+ „Alles für die Meisterfeier“: Das Rewe-Angebot kommt bei BVB-Fans nicht so gut an. © Twitter

Rewe sorgt für Fan-Ärger: Das ging mal daneben!

Für den Rewe-Fail gibt es auch noch ganz viele Lach-Emojis - und solche von Affen, die sich die Hände vors Gesicht schlagen. Einer mit BVB-Foto als Twitter-Profilbild meint gar: „Oh Mann. So dumm kann man doch gar nicht sein.“ Ein anderer wird noch wütender: „Alter ehrlich… Veltins auf nem BVB-Brinkhoff-Tisch und dann der selbstgeschriebene Wisch… die sollten sich mal ganz schnell einbuddeln.“

Dass Fassbrause alkoholfrei ist, bekommt übrigens nur vereinzelt Extra-Spott - denn man kann bekanntlich auch ohne Umdrehungen etwas begießen. Wenn man damit dann fertig ist, geht‘s ab zum Pfandautomaten - ein rekordverdächtiger Leergut-Zettel aus einer anderen Rewe-Filiale in NRW ist unlängst bei Reddit gelandet. Alles rund ums Bundesliga-Meisterfinale lesen Sie übrigens hier. (lin)

Rubriklistenbild: © Twitter