Höchste Saisonniederlage im Hinspiel, höchster Saisonsieg im Rückspiel

Von: Tino Weingarten

Besser hätte sich die SG Barockstadt nach einem erfolgreichen Jahr nicht von den eigenen Fans verabschieden können. Im letzten Heimspiel des Jahres feierte die SGB beim 5:0 (3:0)-Sieg gegen den VfR Aalen den höchsten Saisonsieg.

Das Hinspiel verlor die SG Barockstadt mit 0:3. Bis heute ist es die höchste Saisonniederlage der SGB, „herzlich willkommen in der Regionalliga“ sagte Dominik Rummel nach der Auswärtsniederlage beim VfR Aalen. Dass sich die Barockstadt in der Liga mittlerweile akklimatisiert hat, ist nicht erst seit dem Rückspiel offensichtlich. Doch vor allem das Heimspiel gegen den VfR bewies, wie viel die SGB dazugelernt hat.

Regionalliga Südwest: SG Barockstadt feiert höchsten Saisonsieg

Noch im August war die brutale Effizienz der Aalener der Grund für den deutlichen Erfolg. Im Rückspiel hielt die Mannschaft von Trainer Sedat Gören dem VfR den Spiegel vor, bestach durch eine fast hundertprozentige Chancenauswertung. Zwei Akteure sollten aus einer mannschaftliche sehr guten Leistung aber herausstechen: Marius Löbig mit einem Tor und drei Vorlagen sowie Moritz Reinhard, dem in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick gelang.

Nach demselben Prinzip kam Löbig zu einem Hattrick an Vorlagen und Reinhard zu seinem Dreierpack: Dreimal setzte sich Löbig über die rechte Außenbahn durch und dreimal stand Reinhard mal mehr, mal weniger bewacht in der Mitte und schob den Ball über die Linie. Lerneffekt gleich null beim VfR Aalen, der offensiv zu ideenlos agierte, defensiv große Lücken offenbarte und die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl spielte, weil Ali Odabas als letzter Mann Reinhard am vierten Treffer hinderte.

Dominik Rummel feiert Comeback nach über drei Monaten Verletzungspause

VfR-Trainer Tobias Cramer tauschte zur Pause doppelt, brachte in Jonas Arcalean einen wuchtigeren Stürmer und mit Mehmet Bagci einen Defensivmann, um die Unterzahl zumindest in der Abwehr auszugleichen. Dicht bekam er seine Hintermannschaft aber nicht, denn Leon Pomnitz fand den freien Löbig, der unbedrängt zum 4:0 traf und damit auch den letzten Funken Hoffnung auf eine Aufholjagd auslöschte.

In der Folge war der Gast nicht zusehends um Schadensbegrenzung bemüht, suchte weiter den Weg nach vorne. Das ermöglichte den Hausherren die ein oder andere Kontermöglichkeit, jedoch nutzten Reinhard, Jan Lüdke oder Pomnitz die Chancen nicht. Den Schlusspunkt unter einen klasse Auftritt der SGB setzte Kevin Hillmann, der eine schöne Kombination mit dem eingewechselten Jonas Pfalz vollendete. Zudem trug die Rückkehr von Dominik Rummel nach über dreimonatiger Verletzungspause zur allgemeinen guten Stimmung der SG Barockstadt teil.

„Wir sind in eine Lethargie verfallen und haben nichts mehr auf den Platz bekommen. Das passiert leider immer in Fulda, deshalb fahre ich hier nicht mehr hin“, blieb VfR-Trainer Cramer noch Galgenhumor mit Blick auf die 2:6-Niederlage mit Hessen Kassel im Mai 2019 übrig. Sein Gegenüber Sedat Gören war sehr zufrieden mit dem letzten Heimspiel des Jahres: „Das 3:0 hat uns sehr viel Stabilität gegeben. Wir hatten im Ballbesitz viel Leichtigkeit und haben das sehr gut verteidigt.“

SG Barockstadt: Zapico; Gaudermann, Grösch (88. Fabinski), Frey, Hillmann (84. Garic) - Ganime, Schaaf - Löbig (88. Ziga), Pomnitz, Lüdke (75. Pfalz) - Reinhard (84. Rummel).

VfR Aalen: Witte; Volz, Schmidt, Obabas, Heckmann - Arh Cesen (46. Bagci), Korb, Wächter (65. Just) - Abruscia (80. Schaupp) - Seitz (46. Arcalean), Maiella.

Schiedsrichter: Lukas Heim (FV Wiesenthal).

Zuschauer: 1156.

Tore: 1:0 Moritz Reinhard (24.), 2:0 Moritz Reinhard (30.), 3:0 Moritz Reinhard (40.), 4:0 Marius Löbig (52.), 5:0 Kevin Hillmann (81.).

Rote Karte: Ali Odabas (VfR Aalen) wegen einer Notbremse (42.).