Tobias Göbel lässt das Moselstadion verstummen

Von: Tino Weingarten

Diesmal blieb Dennis Owusu (rechts) ohne Wirkung gegen Eintracht Trier um Sechser Alexander Cvetkovic. © sjs / Sebastian J. Schwarz

Es schien alles dafür angerichtet, dass die Negativ-Serie von Eintracht Trier reißen würde. Bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit führte der SVE gegen die SG Barockstadt, ehe Joker Tobias Göbel zum 2:2-Endstand traf und für großen Jubel bei der SGB sorgte.

Der Frühstart, den die SG Barockstadt durch Kevin Hillmann, der aus der Distanz zur Führung traf (3.), hinlegte, täuschte ein wenig über das hinweg, was die Gäste im weiteren Verlauf des Auswärtsspiels an der Mosel leisteten. Zu häufig gingen Bälle verloren, nach vorne war es nicht zielstrebig genug und in Zweikämpfen waren die SGB-Spieler meist der zweite Sieger.

SG Barockstadt jubelt dank Joker Tobias Göbel spät

Dabei hätte die frühe Führung viel bewirken können. Eintracht Trier, seit 13 Spielen ohne Sieg und seit deren acht ohne einen einzigen Punkt, strotzte nicht vor Selbstbewusstsein, was in einigen Situationen deutlich wurde. Doch die Hausherren kämpften sich mit Einsatz und Willen in die Partie, kauften der Barockstadt so weitestgehend den Schneid ab. Folgerichtig war der Ausgleich durch Innenverteidiger Jayson Thayaparan, der in Folge einer Ecke am langen Pfosten vergessen wurde (30.).

SGB-Trainer Sedat Gören reagierte zur Halbzeit und brachte Tobias Göbel für den offensiv völlig abgemeldeten Will Siakam. Doch statt mehr Zug nach vorne mussten sich die Fuldaer vorwiegend mit Defensivarbeiten beschäftigen - und das zweite Gegentor hinnehmen. Erst war Keeper Tobias Wolf noch Sieger gegen Yannick Debrah, doch nicht einmal eine Zeigerumdrehung später rutschte dem Schlussmann ein weiterer Distanzschuss des SVE-Linksaußen durch die Arme (52.).

Mit der Führung im Rücken versuchte die Eintracht, Kontrolle ins eigene Spiel zu bekommen und die Gäste vom eigenen Tor fernzuhalten. Das klappte bis in die Schlussphase, ehe die SG Barockstadt wieder mehr Druck aufbaute und allen voran der eingewechselte Göbel immer im Mittelpunkt stand. Der 24-Jährige war es schließlich, der aus dem Gewühl heraus einfach mal schoss und in den Winkel drauf. Und so das Moselstadion, das sich im Glauben des sicheren Sieges in einen kleinen Hexenkessel verwandelte, verstummen ließ.

Eintracht Trier: Wieszolek; Garnier (20. Lo Scrudato), van Schaik, Thayaparan, Wrusch - Cvetkovic, Spang - Schacht (75. Zehir), Kinscher, Debrah (71. Brandscheid) - Boesen.

SG Barockstadt: Wolf; Gaudermann (90+2. Pfalz), Grösch, Frey, Hillmann (90.+2 Garic) - Ganime, Schaaf - Owusu (59. Fabinski), Pomnitz (90.+2 Lüdke), Siakam (46. Göbel) - Reinhard.

Schiedsrichter: Lars Erbst (FC Gerlingen).

Zuschauer: 2422.

Tore: 0:1 Kevin Hillmann (3.), 1:1 Jason Thayaparan (30.), 2:1 Yannick Debrah (52.), 2:2 Tobias Göbel (90.+5).