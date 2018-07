Das plant der neue Real-Coach nach dem Ronaldo-Abgang

Etwas überraschend hat sich Julen Lopetegui über die Transfer-Pläne von Real Madrid geäußert. Immerhin hat man mit Cristiano Ronaldo den Weltfußballer verloren...

Madrid - Julen Lopetegui, neuer Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid, plant nach dem Weggang von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin, wohl ohne weitere Neuzugänge in die Saison zu starten.

"Wir sind begeistert von den Spielern, die wir haben, von den Mitarbeitern, die wir haben. Und wir sind überzeugt, dass wir für alle Ziele kämpfen werden, wie es bei Real Madrid nicht anders sein kann", sagte der 51-Jährige im Rahmen der US-Reise des Champions-League-Siegers in Miami.

Superstar Ronaldo hatte nach der Saison seinen Abschied verkündet und war für 105 Millionen Euro plus 12 Millionen Euro Gebühren zum italienischen Rekordmeister gewechselt. "Ich kann ihnen sagen, dass es eine spannende Aufgabe ist, das Team ohne Cristiano neu zu erfinden, um ein wettbewerbsfähiges Team zu schaffen, mit maximalem Ehrgeiz, um alle Titel zu erringen", betonte der neue Coach des Klubs von Ex-Weltmeister Toni Kroos.

Real Madrid: Lediglich drei unbekannte Neuzugänge bislang

Bisher haben die Königlichen Linksaußen Vinicius Junior, Rechtsverteidiger Alvaro Odriozola und Torwart Andrej Lunin für die kommende Spielzeit neu unter Vertrag genommen.

Lopetegui war unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland als Trainer der spanischen Nationalmannschaft entlassen worden, nachdem er seinen Wechsel zu den Madrilenen für die kommende Saison verkündet hatte. Er ist Nachfolger von Zinedine Zidane, der Real dreimal in Folge zum Triumph in der Champions League geführt hatte.

sid