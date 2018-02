Live-Ticker: Real gegen PSG - das Giganten-Duell im Achtelfinale

Real Madrid trifft im Achtelfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. Das Hinspiel steigt am Mittwoch in der spanischen Hauptstadt, wir berichten im Live-Ticker.

Real Madrid - Paris Saint-Germain -:- (Mi, 20.45 Uhr)

Real Madrid: --- Paris: --- Tore: --- Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (ITA)

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain! Im Estadio Santiago Bernabéu steigt somit bereits in der Runde der letzten 16 Mannschaften das Duell, das ein absolut würdiges Finale der Königsklasse gewesen wäre. Während sich Titelverteidiger Real mit dem zweiten Platz in der Gruppe H hinter den Tottenham Hotspur zufrieden geben musste, gewann PSG die Gruppe B vor dem FC Bayern.

Es ist nicht nur das Duell zweiter Favoriten auf den Titel, es ist auch das Aufeinandertreffen zwischen zwei der wertvollsten Spieler der Welt: Cristiano Ronaldo (Marktwert 120 Millionen Euro) gegen Neymar (180 Millionen Euro). Kurios: Beide haben am gleichen Tag Geburtstag. Am 5. Februar wurde Ronaldo 33, Neymar 26.

Doch Real sollte nicht nur auf Neymar achten, sondern auf das gesamte PSG-Sturmtrio um den Brasilianer Kylian Mbappé und Edinson Cavani, denn sie erzielten in sechs CL-Spielen schon 16 Treffer. Paris stellte in der Gruppenphase zudem einen neuen Torrekord auf, traf in den sechs Partien satte 25 Mal - das macht im Schnitt über vier Tore pro Partie.

Real Madrid gegen Paris Saint-Germain - wer kann sich die bessere Ausgangslage für das Rückspiel am 6. März verschaffen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es!