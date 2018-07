RB Leipzig-Spieler warten auf ihren neuen Trainer

Kurz vor dem ersten offiziellen Termin warten auch die Spieler von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gespannt auf die Bekanntgabe ihres neuen Trainers.

Leipzig - „Ich will schon wissen, für wen ich mich in der Vorbereitung und in der Saison zerreiße“, sagte Mittelfeld-Spieler Marcel Sabitzer der „Sport Bild“ (Mittwoch). Bereits an diesem Donnerstag steigen die Roten Bullen mit ihren obligatorischen Leistungstests ein, der Trainingsaufakt steht am Montag an. In diesem Zeitraum soll der Platzhalter für Julian Nagelsmann präsentiert werden. Nach RB-Angaben steht ein genauer Termin dafür noch nicht fest. Es gebe dahingehend keinen neuen Stand, hieß es.

Seit der Trennung von Ralph Hasenhüttl unmittelbar nach Saisonende wird spekuliert, wer den sächsischen Verein als Übergangslösung für eine Spielzeit coachen wird. Ab der Saison 2019/2020 übernimmt der noch bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag stehende Julian Nagelsmann die Leipziger. „Der Verein hat mit der Verpflichtung einen super Job gemacht. Es stimmt aber auch, dass wir uns für diesen Coup jetzt noch nichts kaufen können“, sagte Sabitzer.

dpa