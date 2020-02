Nagelsmann hält Gestank kaum aus: PK vor DFB-Pokal wird zur Tortur

Dicke Luft bei der Pressekonferenz von RB Leipzig vor dem DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt. Nicht nur für Julian Nagelsmann „äußerst unangenehm“.

Die Pressekonferenz von RB Leipzig vor dem DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt wurde für alle Beteiligten zu Tortur.

vor dem DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt wurde für alle Beteiligten zu Tortur. Ein strenger Geruch hatte sich im Medienraum ausgebreitet.

hatte sich ausgebreitet. Julian Nagelsmann konnte das nicht die ganze Zeit überspielen.

Leipzig - Julian Nagelsmann ist als recht offener Bundesliga-Trainer bekannt. Doch die Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt startet der RB-Coach sehr wortkarg. Mehrfach blickt er grimmig in die Runde, bis er es nicht mehr für sich behalten kann.

Dicke Luft bei der Pressekonferenz: Dann platzt es aus Julian Nagelsmann heraus

„Dieser strenge Geruch, kommt der von draußen, oder?“, fragt er und muss lachen. Die einzige Antwort kommt von seiner Presse-Chefin. „Also ich bin es nicht, glaube ich“, zieht sie sich vorsichtig aus dem Verdacht.

Ganz professionell legt man trotzdem mit der Fragerunde los und auch Julian Nagelsmann zeigt sich immer besser gelaunt, gibt artig und ehrlich Antworten, auch zur umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung im Topspiel gegen Gladbach am vergangenen Samstag.

PK bei RB Leipzig „kaum noch auszuhalten“: Gestank kam aus der Kanalisation

Doch nach etwa einer Viertelstunde wird es dann wieder zu viel. „Hier stinkt‘s brutal!“, ruft Nagelsman n und zieht sich sein Shirt über die Nase. Doch woher kam nun der Gestank, der die Pressekonferenz für alle Beteiligten so unangenehm machte.

Sport im Osten war vor Ort und klärt auf. „Mittlerweile waren fünfzehn Minuten vergangen und es war kaum noch auszuhalten“, klagt der Reporter im kurzen Beitrag des MDR. Es war Gestank aus den Leipziger Abwasserrohren, der den Medienraum verpestete. Direkt vor der Pressestelle fanden Kanalarbeiten statt.

⚽ Woher kommt der strenge Geruch bei #RBLeipzig? Vor dem Pokalspiel in Frankfurt hält es auch RB-Trainer Julian Nagelsmann kaum noch aus. #SGERBL pic.twitter.com/HH9JSdcj0J — Sport im Osten (@SportimOsten) February 3, 2020

Zum Ende der PK wurde die Geruch-Situation wohl etwas besser. In die Länge ziehen wollten aber auch die Medienvertreter die Fragerunde lieber nicht. So blieb Leipzigs Pressesprecherin noch die Gelegenheit für das nette Schlusswort: „Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Im besten Fall an frischer Luft.“ Das ließen sich Nagelsmann und ein Reporter nicht zweimal sagen und die beiden waren beinahe mit den Abschiedsworten schon aus dem Raum verschwunden.

⚽ Woher kommt der strenge Geruch bei #RBLeipzig? Vor dem Pokalspiel in Frankfurt hält es auch RB-Trainer Julian Nagelsmann kaum noch aus. #SGERBL pic.twitter.com/HH9JSdcj0J — Sport im Osten (@SportimOsten) February 3, 2020

moe