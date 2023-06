Kolo Muani doch nach München? FC Bayern hat wohl schon „konkrete Schritte“ unternommen

In den vergangenen Tagen war es ruhig geworden um Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani, nun nehmen die Gerüchte wieder Fahrt auf.

Frankfurt/München - Dass der FC Bayern großes Interesse an Eintracht Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani hat, ist nicht neu. Seit Wochen überschlagen sich die Gerüchte und Berichte zu einem möglichen Wechsel, neben dem Rekordmeister sollen auch Manchester United und Paris Saint-Germain den 24 Jahre alten Franzosen in die engere Auswahl genommen haben. Vor wenigen Tagen hieß es dann, die Münchner würden von einem Transfer Kolo Muanis Abstand nehmen – glaubt man der französischen L’Equipe, ist jedoch genau das Gegenteil der Fall.

Randal Kolo Muani Alter: 24 Jahre (5. Dezember 1998) Position: Stürmer Aktueller Marktwert: 65 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

FC Bayern offenbar in Pole Position im Rennen um Stürmer Kolo Muani

Laut des Blattes hatte Kolo Muani sein Umfeld gebeten, während seiner Zeit bei der französischen Nationalmannschaft nicht mehr über einen möglichen Wechsel zu sprechen. Er wollte sich offenbar voll und ganz auf seine Aufgabe bei der Équipe Tricolore konzentrieren. Doch diese Zeit ist nun vorbei, und es soll angeblich sogar schon bald eine Entscheidung getroffen werden, schreibt die L‘Équipe.

„Die Stunde der Entscheidung naht“, heißt es in dem Artikel, namentlich werden der FC Bayern und Manchester United genannt, der deutsche Rekordmeister soll sich sogar in der Pole Position befinden. Demnach soll der Verein in den vergangenen Wochen schon „konkrete Schritte“ unternommen haben. Wie genau diese aussehen? Fraglich.

Geht Randal Kolo Muani doch zum FC Bayern? Die französische L’Equipe heizt die Gerüchteküche wieder an. © Baptiste Autissier/imago

Kolo Muani möchte für einen „großen Verein“ spielen

Denn Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte erst in der vergangenen Woche im Interview mit der FAZ gesagt: „Bisher gab es niemanden, der an uns herangetreten ist, es ist bislang alles nur Spekulation.“

Kolo Muani selbst hielt sich vor wenigen Tagen mit einem klaren Bekenntnis zu seinem Verein indes zurück, sagte im Rahmen der Länderspiele mit der französischen Nationalmannschaft: „Mein Traum ist es, für einen großen Verein zu spielen - warum auch nicht? Jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft und wir haben wichtige Spiele. Wir werden weitersehen, wenn die Länderspielpause vorbei ist.“

FC Bayern will „viel Geld“ für Stürmer-Verpflichtung in die Hand nehmen

Eintracht Frankfurt will offenbar 80 bis 100 Millionen Euro für Kolo Muani, die Meldungen zur möglichen Höhe der Ablöse gehen auseinander. Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte zwar angekündigt, viel Geld ausgeben zu wollen, um einen neuen Stürmer an die Isar zu locken, mittlerweile war aber auch schon mehrfach zu hören, dass nicht alle Verantwortlichen beim FC Bayern vollends von Kolo Muani überzeugt sein sollen.

Ob der FC Bayern also im Hintergrund wirklich an einer Verpflichtung von Kolo Muani arbeitet, bleibt weiter offen. Der Stürmer selbst hat laut L‘Équipe ein klares Ziel vor Augen: Er möchte für einen Verein auflaufen, mit dem er die Champions League gewinnen kann – und ein solcher Verein wäre der FC Bayern auf jeden Fall. (msb)