PSG hofft durch neuen Ausrüster auf Mega-Einnahmen - ungewöhnliche Marke für Fußball

Der amtierende französische Meister Paris Saint-Germain hat einen neuen Trikot-Ausrüster an Land gezogen. Von dem Deal mit der US-amerikanischen Firme erhofft man sich erhebliche Einnahmen.

Paris - Durch Mega-Einnahmen aus einem neuen Ausrüster-Deal will der französische Fußball-Meister Paris St. Germain einer Bestrafung wegen Verstößen gegen die Financial-Fair-Play-Regeln der UEFA endgültig entgehen. Für die Nutzung neuer Heim- und Auswärtstrikots eines US-Herstellers (Jordan Brand) in den kommenden drei Champions-League-Jahren kann PSG angeblich mit 200 Millionen Euro rechnen. Damit würde der Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel einen großen Schritt in Richtung einer regelkonformen Bilanz machen.

Die Marke Jordan wurde für den US-amerikanischen Basketball-Star Michael Jordan gegründet und spezialisierte sich vor allem auf die Herstellung von Schuhen und Bekleidung für Basketballer. Das Logo der Marke zeigt einen nach oben springenden, zum Dunk ansetzenden Basketballspieler, welcher der Silhouette von Jordan nachempfunden ist. PSG ist der erste Fußball-Verein auf Profi-Ebene, der mit Jordan-Trikots aufläuft.

"Ich habe immer gesagt, dass sich niemand Sorgen machen muss, weil unsere Einnahmen noch steigen werden", sagte der katarische PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi der französischen Nachrichtenagentur AFP bei der Vorstellung des Outfits in Paris. Geradezu euphorisch fügte Al-Khelaifi hinzu: "Wir sind jetzt eine der drei größten Marken in der Fußball-Welt."

Financial Fairplay: PSG im Visier der UEFA-Kontrolleure

PSG war aufgrund der letztjährigen Rekordtransfers des brasilianischen Superstars Neymar für 222 Millionen Euro und des mittlerweile zum Weltmeister aufgestiegenen Franzosen Kylian Mbappe für 180 Millionen ins Visier der UEFA-Kontrolleure geraten. Nachdem eine erste Überprüfung des Pariser Finanzgebarens bereits abgeschlossen worden war, eröffnete die UEFA die Untersuchungen im vergangenen Juli erneut. Ein Ergebnis ist noch nicht bekannt.

+ Neymar (r.) und Kylian Mbappe in Trainingsjacken des neuen Ausrüsters. © AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Der neue Ausrüster-Vertrag von PSG steht in Zusammenhang mit der jahrzehntelangen Partnerschaft des Klubs mit seinem allgemeinen Trikot-Lieferanten (Nike). Der Ausrüster für die PSG-Spiele in der europäischen Königsklasse ist ein Ableger des US-Sportartikelriesen.

SID