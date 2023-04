Skandal in der Premier League: Linienrichter attackiert Liverpool-Star mit Ellbogen-Check

Von: Marius Epp

Andy Robertson war außer sich, als er vom Linienrichter einen Ellbogen-Check einstecken musste. © Imago/Andrew Yates/Twitter

Das sieht man nicht oft: Im Premier-League-Spiel des FC Liverpool gegen den FC Arsenal brannte dem Linienrichter die Sicherung durch.

Liverpool – England diskutiert über eine verrückte Szene in der Premier League: Liverpool-Star Andy Robertson musste einen Ellbogen-Check einstecken – und das nicht etwa von einem Gegenspieler: Der Übeltäter hieß Constantine Hatzidakis und war Linienrichter.

Was ist passiert? In der Halbzeitpause trafen der Reds-Star und der Unparteiische auf dem Platz aufeinander, plötzlich holte Hatzidakis mit seinem Ellbogen zum Schlag aus. „Ich glaube, der Linienrichter zieht seinen Ellbogen hoch“, beobachtete Sky-Sports-Experte Jamie Carragher während der Übertragung.

Premier-League-Skandal: Linienrichter verpasst Robertson Ellbogenschlag

Sky-Feldreporter Geoff Shreeves erlebte die Szene am Spielfeldrand mit und bestätigte, dass Liverpool-Spieler sich über die Aktion des Linienrichters beschwerten. Robertson soll völlig fassungslos gesagt haben: „Er hat mir gerade den Ellbogen in den Hals geschlagen. Der Linienrichter hat mir den Ellbogen in den Hals geschlagen.“

Liverpool-Kapitän Jordan Henderson reklamierte sofort bei Schiedsrichter Paul Tierney. Auf den TV-Bildern sah es aus, als hätte Robertson dem Linienrichter etwas zugerufen, woraufhin dieser dann zum Ellbogen-Check ausholte.

Premier League: Untersuchung gegen Linienrichter nach Ellbogen-Check

Weil Robertson in der Folge lautstark protestierte, sah er dann sogar noch die Gelbe Karte. „Ich habe noch nie gesehen, dass ein Offizieller den Ellbogen gegen einen Spieler benutzt hat“, reagierte Co-Kommentator Gary Neville perplex auf die Szene. „Ich glaube, dass er nach dem Spiel eine Menge Ärger bekommen wird.“

Ex-Nationalkeeper René Adler blies ins gleiche Horn: „Das muss sanktioniert werden“, forderte er. „Alles andere ist nicht akzeptabel. Der ist so schnell nicht wieder an der Seitenlinie.“

Der in England für die Schiedsrichter zuständige Verband PGMOL kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Die Partie zwischen dem Tabellen-Achten FC Liverpool und dem Tabellenführer FC Arsenal endete 2:2. Die Gunners waren mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen, das Team von Jürgen Klopp kam aber durch zwei Treffer von Mo Salah und Roberto Firmino noch zu einem Remis. (epp)