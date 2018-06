Poulsen wollte auch in Leipzig als "Yurary" spielen

Stürmer Yussuf Poulsen wollte ursprünglich auch bei RB Leipzig mit dem Namen "Yurary" auf dem Trikot spielen.

Moskau - Das verriet der Matchwinner des ersten dänischen WM-Spiels nach seinem Tor zum 1:0-Sieg gegen Peru, bei dem er den Namen seines verstorbenen Vaters auf dem Rücken trug.

"Als ich nach Leipzig kam, habe ich gefragt, ob ich 'Yurary' auf dem Trikot haben könnte. Aber als ich den Vertrag unterschrieben habe, hatten sie schon die 'Poulsen'-Trikots gedruckt", sagte Poulsen, der am Freitag seinen 24. Geburtstag gefeiert hatte: "In meinem alten Verein in Dänemark habe ich auch mit 'Yurary' auf dem Trikot gespielt."

Poulsen trägt bei Länderspielen den Namen seines aus Tansania stammenden Vaters, gleichzeitig sein zweiter Vorname, auf dem Rücken. Der war an einer Krebserkrankung gestorben, als der Junior gerade sechs Jahre alt war. "Das war schlimm für mich und meine Familie", sagte Poulsen einmal: "Wir haben lernen müssen, ohne ihn zu leben. Heute verbinde ich jedes Spiel auch mit ihm."

SID