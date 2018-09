Nations League im Live-Ticker: Portugal empfängt Italien - Schweden trifft auf die Türkei

Gleich acht Spiele finden am Montag in der Nations League statt. Das Spitzenspiel, das wir intensiv verfolgen, ist Portugal gegen Italien. Außerdem gibt es noch Schweden gegen die Türkei.

Am Montag, 10. September, geht es weiterhin rund in der Nations League. Die Fußball-Liebhaber freuen sich vor allem auf die Partien zwischen Portugal und Italien sowie Schweden und der Türkei.

Bei den insgesamt acht Partien am Montagabend um 20.45 Uhr geben sich ebenfalls Schottland gegen Albanien, Serbien gegen Rumänien, Montenegro gegen Litauen, Andorra gegen Kasachstan, Malta gegen Aserbaidschan und Kosovo gegen die Faröer-Inseln die Ehre.



Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergeb. 20.45 Uhr A 3 Portugal - Italien -:- (-:-) 20.45 Uhr B 2 Schweden - Türkei -:- (-:-) 20.45 Uhr C 1 Schottland - Albanien -:- (-:-) 20.45 Uhr C 4 Serbien - Rumänien -:- (-:-) 20.45 Uhr C 4 Montenegro - Litauen -:- (-:-) 20.45 Uhr D 1 Andorra - Kasachstan -:- (-:-) 20.45 Uhr D 3 Malta - Aserbaidschan -:- (-:-) 20.45 Uhr D 3 Kosovo - Färöer-Inseln -:- (-:-)

Portugal gegen Italien: Europa League im Live-Ticker

Aufstellung Portugal: Patrício, Rui, Dias, Pepe, Cancelo, Carvalho, Neves, Pizzi, Silva, Silva, Bruma

Aufstellung Italien: Donnarumma, Criscito, Romagnoli, Caldara, Lazzari, Bonaventura, Jorginho, Cristante, Chiesa, Immobile, Zaza

Schweden gegen Türkei: UEFA Nations League heute live

Aufstellung Schweden: Olsen, Augustinsson, Lindelöf, Jansson, Lustig, Claesson, Ekdal, Larsson, Dumaz, Berg, Thelin

Aufstellung Türkei: Bolat, Bayram, Söyüncü, Ayhan, Celik, Yokuşlu, Topal, Çalhanoğlu, Özyakup, Ünder, Tosun

+++ Heute gibt es insgesamt acht Spiele der UEFA Nations League parallel. Wir sind für Sie live dabei bei Portugal gegen Italien und halten Sie mit allen wichtigen Updates über die Begegnung Schweden gegen Türkei auf dem Laufenden

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von den beiden Topspiele in der UEFA Nations League am Montag! Portugal trifft auf Italien und Schweden begrüßt die Türkei.

Nations League im Live-Ticker: Welche Spiele werden heute angestoßen?

Cristiano Ronaldo, die portugiesische Fußball-Legende, wurde nach seinem Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin in Italien fast wie ein Messias empfangen. Im Nu waren die Trikots von CR7 ausverkauft, sehr viele Juve-Fans waren auf der Straße und sogar ein Ronaldo-Gelato wurde in den Eisdielen angeboten. Einige Italiener haben den 33-Jährigen schon in ihr Herz geschlossen - und ihre Zuneigung wird der Stürmer auch so schnell nicht kaputt machen. Denn der Portugiese setzt für die Länderspiele gegen seine Wahl-Heimat aus und will sich weiter auf Juventus konzentrieren.

Die Schweden sind bei der Weltmeisterschaft 2018 bis ins Viertelfinale gekommen. Manch ein Experte hatte den Skandinaiviern nicht einmal mehr als die Vorrunde zugetraut. Die Türken müssen auf eine durchwachsene WM-Qualifikation zurückblicken, bei der sie unter anderem hinter Island landeten. Es wäre mal wieder Zeit, dass die Türkei bei einem großen Turnier dabei ist. Wie bekannt, ist die Nations League ein Weg zur Euro 2020. (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick).

Desweiteren spielen Schottland gegen Albanien, Serbien gegen Rumänien und Monenegro gegen Litauen in der Liga C. In der Liga D dürfen Andorra gegen Kasachstan, Malta gegen Aserbaidschan und Kosovo gegen die Färöer-Inseln ran.

