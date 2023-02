Nagelsmann freut sich über Neuzugang Cancelo – und verrät Grund für Verspätung bei Team-Event

Von: Florian Schimak

Einen Tag vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal bei Mainz 05 sprach Julian Nagelsmann mit der Presse. Auch über Neuzugang Joao Cancelo. Die PK im Ticker.

Bayern-PK mit Nagelsmann: Darf Neuzugang Cancelo gegen Mainz schon ran?

FCB im DFB-Pokal unter Druck! Nach drei Remis zum Liga-Auftakt will der Rekordmeister den ersten Sieg

Achtelfinale in Mainz: Wie stellt Coach Nagelsmann auf?

: Wie stellt Coach auf? Der Live-Ticker zur PK wird fortlaufend aktualisiert

Julian Nagelsmann auf der FCB-PK über ...

... die Krise im Herbst und die schlechten Leistungen zuletzt: „.Wir haben im Herbst phasenweise besser gespielt, als das jetzt der Fall war. Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel, wo wir den Bock umstoßen können - auch für die Psyche.“

... die Zukunft von Pavard: „Ich plane mit ihm, so wie in den letzten Monaten auch. Er wird sicherlich mehr innen spielen, als das zuletzt der Fall war. Zumal Upa auch ein paar Wehwehchen hat und der braucht auch mal eine Pause. Auch bei Matthijs de Ligt ist die Belastung höher. Benji ist ein fester und wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft.“

... die Vorstellung, wenn man an Mainz scheitern würde: „Was passiert da? Wie scheiden aus. Aber ja, es ist sehr schwer, nach so einer WM wieder hochzufahren. Das sieht man bei den anderen Top-Teams auch. Ich bin generell Optimist und gehe nicht davon aus, dass wir ausscheiden. Ich gehe von einem sehr guten Spiel aus.“

Julian Nagelsmann (r.) könnte Joao Cancelo gegen Mainz direkt von Beginn an bringen. © Screenshot/Twitter/@fcb

... die Probleme in den letzten Spielen: „Wir müssen unseren sehr guten Fußball in Zentrum wieder finden, wir brauchen wieder mehr Tempo. Da habe ich ein paar Szenen zusammengeschnitten, weshalb ich am Sonntag auch zu spät zum Team-Event kam.“

... die Partie in Mainz und das Personal: „Morgen ist ein K.o-Spiel, die Jungs haben sich nochmal zusammengesetzt und ich gehe davon aus, dass wir alle top-motiviert ins Spiel gehen. Leon Goretzka ist fit, er hat ein paar Extra-Einheiten gehabt. Auch Joshua Kimmich ist fit. Yann Sommer hatte etwas Probleme mit den Adduktoren, kann aber auflaufen. Ulle hat ein Prellung, er fährt mit, wird aber eher nicht zur Verfügung stehen.“

… die Verpflichtung von Joao Cancelo: „Es war sehr spontan nach dem Frankfurt-Spiel. Wir haben aber schon öfter über ihn gesprochen“, sagt Nagelsmann: „Er hat bei City öfter auf links gespielt. Er ist fit, könnte rein theoretisch morgen beginnen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden.“

Update vom 31. Januar, 12.57 Uhr: So, jetzt dürfte gleich Julian Nagelsmann kommen.

FCB-PK im Live-Ticker: Joao Cancelo wird beim FC Bayern vorgestellt

Update vom 31. Januar, 12.47 Uhr: Cancelo spielte bei ManCity auch mit einem heutigen Bayern-Star zusammen. Hat er sich vor seinem Wechsel bei ihm erkunden? „Ich habe nicht mit Leroy Sané gesprochen“, so der neue Portugiese: „Ich musste mit keinem Kollegen davor sprechen, weil ich wusste, welch großer Verein der FC Bayern ist.“

Will er länger als das halben Jahr beim FC Bayern bleiben? „Wir müssen schauen, was die fünf Monate nun bringen. Ich will meinen Kopf frei haben und die Mannschaft unterstützen“, sagt Cancelo, angesprochen auf ein Twitter-Video, das wie ein Abschied aussah: „Am Ende der Saison werden wir noch einmal reden. Ich habe meine Zeit bei ManCity genossen, ich liebe die Fans dort, deswegen würde ich mich noch nicht von einem endgültigen Abschied sprechen. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf fünf Monate bei Bayern.

Update vom 31. Januar, 12.39 Uhr: Was waren die Gründe für Cancelo, dass er so schnell Manchester City verlassen wollte? „Meine Entscheidung hatte lediglich damit zu tun, weil ich weniger gespielt habe“, sagt Cancelo: „Es wurde viel spekuliert, ob ich Streit mit Pep Guardiola hatte. Ich habe mich für den FC Bayern entschieden, weil ich diese neue Herausforderung gesucht habe.“

Update vom 31. Januar, 12.37 Uhr: Wie kam der Transfer von Cancelo nun so schnell zu stande? „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer mal wieder Kontakt, aber es hat nie geklappt, ihn zu holen“, verrät Salihamidzic: „Nun hatten wir die Chance und haben zugeschlagen.“

Update vom 31. Januar, 12.31 Uhr: Erst nach der Vorstellung von Cancelo, bei der natürlich auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic dabei sein wird, beginnt die PK mit Julian Nagelsmann. Was der Portugiese bei seiner Vorstellung zu sagen hat, erfahren Sie hier. Fest steht in jedem Fall, welche Rückennummer Cancelo bekommt: Es wird die 22 sein.

Update vom 31. Januar, 12.28 Uhr: Gleich geht‘s los! Und es ist deutlich voller als zu einer normalen PK. Das kommt natürlich nicht überraschend, immerhin wird ein Top-Neuzugang vorgstellt.

Bayern-PK vor DFB-Pokal im Live-Ticker: Planänderung! FCB stellt kurzfristig Neuzugang Cancelo vor

Update vom 31. Januar, 12.23 Uhr: Planänderung! Vor der Nagelsmann-PK wird nun noch Neuzugang Joao Cancelo bekanntgegen. In wenigen Minuten soll es beginnen.

Update vom 31. Januar, 12.02 Uhr: Es soll pünktlich losgehen mit der Nagelsmann-PK. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass der Cancelo-Transfer bis dann offiziell verkündet wird. Auf der Pressekonferenz wird sich der Trainer vermutlich auch kein finales Statement entlocken lassen.

Update vom 31. Januar, 10.57 Uhr: Was wird Nagelsmann über die Aufstellung verraten? Darf Thomas Müller wieder von Beginn an ran, wie sieht es aus bei Leon Goretzka? Der Mittelfeldspieler äußerte sich am Samstag in der Arena nach dem Spiel positiv. „Ich denke, dass ich gegen Mainz spielen kann. Es sieht gut aus“, sagte Goretzka in der Mixed Zone. Zuletzt fehlte der 27-Jährige wegen muskulären Problemen.

Erstmeldung vom 31. Januar, 10 Uhr:

München – Bei all der Aufregung um den anstehenden Transfer von Joao Cancelo nach München hätte man glatt vergessen können, dass am Mittwochabend das bislang wichtigste Saisonspiel des FC Bayern ansteht.

Julian Nagelsmann spricht vor dem Mainz-Spiel auf der PK des FC Bayern München. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

FCB-PK vor DFB-Pokal live: Darf Neuzugang Cancelo gegen Mainz gleich ran, Herr Nagelsmann?

Im Achtelfinale des DFB-Pokals wartet der 1. FSV Mainz 05, wo die Bayern am Mittwochabend zu Gast sein werden. Drei Remis zum Jahresauftakt in der Liga sorgen dafür, dass die Stimmung an der Säbener Straße alles andere als entspannt ist.

Die Bayern wollen erstmals seit drei Jahren wieder ins Pokal-Viertelfinale einziehen. Nicht auszudenken, was los wäre, sollte der Rekordmeister im ersten K.o-Spiel des Jahres direkt scheitern.

FC Bayern im DFB-Pokal gegen Mainz: Welcher FCB-Star bekommt eine Pause?

Julian Nagelsmann stellt sich ab 12.30 Uhr der Presse. Wird der Trainer dann schon Cancelo begrüßen können? Oder kann er gar noch weitere personelle Neuigkeiten verraten?

Zudem wird spannend sein, ob der eine oder andere Akteur nach den zuletzt gebotenen Leistungen in Mainz eine schöpferische Pause erhält. (smk)

Von der Säbener Straße berichtet Florian Schimak