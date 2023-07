Offener Kampf ums VfB-Tor und Stillstand bei Nübel

Von: Niklas Noack

Teilen

Fabian Bredlow will die Nummer eins beim VfB sein. Auch Alexander Nübel könnte es werden, wenn sich Stuttgart und der FC Bayern München einigen. © IMAGO / Kirchner-Media/IMAGO / Langer

Was passiert mit Alexander Nübel? Die Vorstellungen des VfB Stuttgart und des FC Bayern München liegen noch auseinander.

Mehr zum Thema Offener Kampf ums VfB-Tor und Stillstand bei Nübel

Neukirchen am Großvenediger/Stuttgart - Wer hütet in der kommenden Saison das Gehäuse der Schwaben? BW24 verrät, wie derzeit die Situation ums Tor des VfB Stuttgart ist und wie die Verhandlungen mit den Bayern um Alexander Nübel laufen.

Zuletzt hat Torwart Florian Müller die Schwaben in Richtung SC Freiburg verlassen. Der Keeper, der einst als Ersatz von Gregor Kobel zum VfB kam, überzeugte in Stuttgart nicht. Schon in der Rückrunde verlor er deshalb seinen Stammplatz an Fabian Bredlow, der stabilere Leistungen zeigte. Dennoch ist auch Bredlow nicht unumstritten.

Neben Bredlow stehen in Nachwuchshoffnung Dennis Seimen und Florian Schock zwei weitere Torhüter im Kader.