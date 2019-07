Nach Überfall auf Özil und Kolasinac: Retterin schildert dramatische Szenen - Özils erste Reaktion überrascht

Unglaubliche Szenen in London: Mesut Özil und Sead Kolasinac wurden am Donnerstag von einer mit Messern bewaffneten Gang attackiert. Nun gibt es neue Details.

Mesut Özil und Sead Kolasinac wurden in London überfallen.

Mit Messern bewaffnete Unbekannte gingen auf die Arsenal-Stars los.

Özil saß offenbar mit seiner Ehefrau Amine in seinem Mercedes-Geländewagen, Kolasinac stand an der Fahrertüre und sprach mit seinem Teamkollegen.

Als die Angreifer auf einem Roller ankommen, wehrt sich Kolasinac und riskiert dabei sogar sein Leben.

Özil, seine Ehefrau und Kolasinac fahren mit dem Auto davon, sie finden eine Meile weiter nördlich in einem Restaurant Zuflucht.

Update vom 27. Juli, 10.20 Uhr: Zwar wehrte sich Sead Kolasinac mit allen Mitteln, doch in Unterzahl und unbewaffnet blieb den beiden Arsenal-Star bei dem Überfall nur noch die Flucht, und nach einer 1,6 Kilometer langen Verfolgungsjagd fanden die beiden Ex-Schalker in einem Restaurant ihre Rettung.

Özil und Kolasinac finden in Restaurant Unterschlupf: Besitzerin ist eine gute Freundin

Die Besitzerin ist eng mit Özil befreundet. „Mesut ist wie ein Teil der Familie“, verriet sie der Bild. Und so war Yasmin Cicek tatsächlich die absolut erste Anlaufstelle für den Fußballspieler - noch vor der Polizei.

„Mesut rief an und sagte: ‚Wir werden verfolgt. Wir kommen zum Restaurant‘“, schildert Cicek den Ablauf der Verfolgungsjagd, „er sagte: ‚Bitte ruf die Polizei.‘“

„Bitte ruf die Polizei“: Restaurantbesitzerin ist Özils allererste Anlaufstelle

Glücklicherweise war die Restaurantbesitzerin nicht alleine, mit vereinten Kräften konnten die gewalttätigen Angreifer noch vor dem Laden abgeschreckt werden. „Als er mit dem Auto eintraf, kamen viele Leute aus dem Restaurant. Auch unsere Angestellten. Es waren insgesamt mehr als zehn Leute. Als die Täter die Menge sahen, flüchteten sie“, erläutert Yasmin Cicek die Szenen der Rettung.

„Als würde er um sein Leben rennen“: Zeuge beschreibt Özils Flucht

Die Angreifer seien den Fußballern gefolgt und sollen das Auto mit Steinen beworfen haben. Eine bedrohliche Situation, die wohl vor allem Mesut Özil in Mark und Bein ging, wie ein anderer Zeuge der Daily Mail berichtet: „Özil sah absolut erschrocken aus, wie es jeder tun würde, nachdem er von Männern mit Messern gejagt wurde. Er sah aus, als würde er um sein Leben rennen.“

Das macht Özil-Retter Kolasinac zum „Bulldozer“

Update vom 26. Juli, 21.19 Uhr: Vor allem Sead Kolasinac wird von den Fans nach dem Überfall in London für sein mutiges Handeln gefeiert. Der Arsenal-Terrier galt schon immer als harter Hund und hat nun seinen Kampfgeist auch abseits des Feldes mehr als bewiesen. Dass er sich tatsächlich einen Faustkampf mit den Messer-Angreifern lieferte scheint für viele unglaublich.

„Mich überrascht es aber nicht, weil es genau seiner Persönlichkeit entspricht“, erläutert jetzt sein ehemaliger Förderer aus der Schalker Jugend, Norbert Elgert, der Bild-Zeitung. „Panzer“ sollen ihn seine Mitspieler Kolasinac einst sogar getauft haben.

„Ein Bulldozer auf dem Platz“: Jugendtrainer erklärt den knallharten Sead Kolasinac

„Ein Bulldozer auf dem Platz, daneben ein liebevoller Mensch“, beschreibt sein Jugendtrainer Sead Kolasinac. Auch für den Einsatz für Teamkollege Mesut Özil findet Elgert eine schnelle Erklärung: „Wenn man Sead als Freund hat, braucht man keinen zweiten. Wenn man in Not ist und ihn ruft, ist er sofort da.“

Nach Überfall auf Özil und Kolasinac: Arsenal-Stars posten erstes Bild - Fans sind begeistert

Update vom 26. Juli 2019, 15.23 Uhr: Die beiden Arsenal-Stars scheinen den Vorfall gut verdaut zu haben. Einen Tag nach der Messer-Attacke sind Mesut Özil und Sead Kolasinac offenbar auch schon wieder im Training - zumindest auf dem Klubgelände.

Lachend spazieren sie durch den langen Gang, vorbei am Trophäenschrank der Gunners. Das sieht keineswegs nach posttraumatischen Zuständen aus.

Das beweist Kolasinac, der sich einen grinsenden Smiley nicht verkneifen kann und süffisant bemerkt: „Ich denke, uns geht es gut.“ - Der ehemalige Schalker ist eben nicht so schnell zu erschrecken. Das hatte er schon mit seinem Kampf gezeigt. Die Fans sind begeistert. Es gibt Kommentare wie „Biest“, „Du bist ein Held“ oder „Wahnsinns-Respekt“. Mehr Reaktionen zu dem Überfall gibt es hier.

Überfall auf Mesut Özil: Jetzt spricht sein Retter Kolasinac - Das wollten die Angreifer

Update vom 26. Juli 2019, 13.19 Uhr: Mesut Özil und Sead Kolasinac erlebten einen Donnerstagnachmittag, den sie wohl nie vergessen werden. Die beiden Stars des FC Arsenal wurden in London von einer bewaffneten Gang überfallen. Kolasinac wurde zum Helden und stellte sich den Messer-Angreifern. Anschließend flohen die Fußballer mit dem Auto durch London.

Neuesten Erkenntnissen zufolge saß auch Özils Ehefrau Amine in dem Wagen. Offenbar plauderten der Weltmeister von 2014 und sein Arsenal-Teamkollege am offenen Fahrer-Fenster. Kolasinac lehnte dabei lässig am Auto, deutlich zu sehen: Eine Luxus-Armbanduhr.

olay şöyle gelişiyor: saldırganlar kolasinac'ı daha önceden takip ediyorlar. kola'nın yeni bir saat aldığını biliyorlar ve bunu gasp etmek için plan yapıyorlar. mesut da kola'dan bir paket almak için eşiyle birlikte evinin önüne doğru gidiyor. — Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) July 26, 2019

Der türkische Journalist Serkan Akkoyun schrieb auf Twitter, dass die Unbekannten wohl genau diese Uhr stehlen wollten. Das habe er aus einem Gespräch mit Özil-Berater Erkut Sögüt erfahren. Zunächst war noch davon berichtet worden, dass Özils Auto das Ziel des Überfalls war.

Angriff auf Sead Kolasinac, Mesut Özil und dessen Ehefrau: Trio gelingt die Flucht

Die Messer-Angreifer sollen wegen der Uhr vor dem Haus von Kolasinac gewartet haben - Özil wollte dort wohl nur ein Paket abholen. Der Rest ist bekannt: Die Gang rollt auf einem Roller an, Kolasinac wird zum Helden und wehrt die Angreifer mit bloßen Händen ab. Er kann sich in Özils Wagen retten, das Trio braust schließlich davon, wird aber noch eine Meile weit verfolgt. Schließlich finden sie in einem türkischen Restaurant Zuflucht, die Mitarbeiter beschützen die Özils und Kolasinac. Aus dem Auto hatten sie zuvor offenbar schon Hilfe angefordert. Alle drei blieben unverletzt, Amine soll aber einen Schock erlitten haben.

Özil und Kolasinac sollten bereits am Freitag wieder trainieren. Der Bild-Zeitung zufolge teilte der „Panzer“, wie Kolasinac genannt wird, einem befreundeten Fußballer mit: „Mit mir macht man so etwas nicht. Ich habe die Angreifer in die Flucht geschlagen und meinen Mann gestanden.“

Mesut Özil und Sead Kolasinac überfallen: Angriffe in London keine Seltenheit

Festnahmen habe es noch nicht gegeben, die Ermittlungen dauerten an. Der Augenzeuge Azuka Alintah sagte: „Sie haben ihre Helme nicht abgenommen, waren ganz in Schwarz gekleidet und trugen bei diesem heißen Wetter langärmelige Oberteile. Sie stachen heraus.“

Angriffe wie dieser sind in London keine Seltenheit. Über 5500 Menschen wurden zwischen Oktober 2017 und 2018 in der Weltmetropole mit Messern verletzt oder getötet. Und auch Überfälle auf Fußballer sind nicht neu. Der frühere englische Nationalspieler Andy Carroll war 2016 auf seinem Heimweg vom Training bei West Ham United an einer Kreuzung von zwei Motorradfahrern mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht worden, dem Stürmer gelang aber die Flucht. Özil und Kolasinac hatten zuletzt noch in den USA gegen den FC Bayern München gespielt. Sehr viel amüsanter als der Schock-Moment in London sind die Reaktionen auf das neue Auswärtstrikot des Hamburger SV.

Messer-Attacke auf Mesut Özil und Sead Kolasinac: Schockierende Details veröffentlicht

Update vom 26. Juli 2019, 11.19 Uhr: Unglaubliche Szenen in Nordlondon: Fußball-Weltmeister Mesut Özil wurde am Donnerstagnachmittag von einer mit Messern bewaffneten Gang angegriffen. Sein Arsenal-Teamkollege Sead Kolasinac, der wohl neben dem Auto stand und am Fahrer-Fenster mit Özil plauderte, stellte sich den Angreifern. Er verjagte die Unbekannten, wie man in einem Video deutlich erkennen kann (weiter unten im Artikel), und setzte dabei sein Leben aufs Spiel.

Die Daily Mail hat nun weitere Details zu dem schockierenden Überfall veröffentlicht. Die beiden Fußballstars, die sich seit ihrer Jugend kennen und befreundet sind, flüchteten nach der Attacke in Özils Mercedes-Geländewagen - sie wurden offenbar eine ganze Meile lang von der bewaffneten Gang verfolgt. Ihr Weg führte sie bis zur Golders Green Road, wo das Duo offenbar viele Freunde hat. In einem türkischen Restaurant fanden sie schließlich Zuflucht.

Erstmeldung: Bewaffnete Gang attackiert Mesut Özil: Arsenal-Kollege schlägt Angreifer in die Flucht

London - Schlimme Attacke auf die beiden Arsenal-Stars Mesut Özil und Sead Kolasinac: Der Ex-Nationalspieler saß in seinem Auto in London, als er um 17 Uhr am Donnerstag von einer mit Messern bewaffneten Motorrad-Gang angegriffen wurde.

Das berichtet die Daily Mail. Demnach hätten die Männer versucht, Özils Auto, einen Mercedes im Wert von 112.000 Euro, zu klauen. Der versuchte Raubüberfall wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. In einem kurzen Ausschnitt ist zu sehen, wie sich der unbewaffnete Ex-Bundesliga-Spieler Sead Kolasinac den Tätern heldenhaft gegenüber stellt und sie in die Flucht schlägt. Das Video, das etwa sieben Sekunden lang ist, schlägt schon Wellen im Internet.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw — James (@smhjaames) 25. Juli 2019

Raubüberfall auf Mesut Özil: Twitter-Video zeigt Kampf von Sead Kolasinac

Während Kolasinac in dem Video noch versucht, einen der Angreifer zu schlagen, fährt Özil mit dem Auto davon. Laut der Daily Mail soll er allerdings nur wenige Meter vorgefahren sein. Anschließend sei er in ein türkisches Restaurant, dessen Mitarbeiter er kennt, gerannt und habe dort um Hilfe gebeten. Die Mitarbeiter wären daraufhin auf die Straße gelaufen und hätten die Gang verfolgt.

Anschließend sollen die Fußball-Profis wohl mit der Polizei gesprochen und die Situation geschildert haben. Der FC Arsenal hat sich über einen Sprecher zu dem Vorfall geäußert: „Wir sind in Kontakt mit den Spielern und wissen, dass es ihnen gut geht.“ Gegenüber der Daily Mail schilderte ein Augenzeuge: „Özil sah absolut verängstigt aus. So wie es jeder wäre, der von Männern mit Messern gejagt wird.“ Die Angreifer hätten den 30-Jährigen bis zum Restaurant verfolgt und seien erst abgehauen, als die Mitarbeiter an die Fenster und Türen gekommen wären. Glück im Unglück für Kolasinac und den erst kürzlich erblondeten Özil. Der sorgte zuletzt für andere Schlagzeilen abseits des Platzes. Unter anderem ging es dabei um seine intensive Freundschaft mit Türkei-Präsident Erdogan.

Arsenal bestätigt Raubüberfall auf Mesut Özil

Die Polizei in London bestätigte zwar einen entsprechenden Vorfall gegen 18 Uhr (MESZ) in der Gegend, nannte aber keine Namen. „Verdächtige auf Motorrädern haben versucht, einen Mann auszurauben, der ein Auto fuhr“, heißt es in einer Mitteilung von Scotland Yard. Laut „Bild“ bestätigte der Verein aus der Premier League den Vorfall. „Wir sind in Kontakt mit beiden Spielern und wissen, dass es ihnen gut geht“, zitierte die Zeitung am Abend einen Arsenal-Sprecher.

ta