Neymar trifft! Brasilien ballert sich gegen Österreich in WM-Form 

Rekord-Weltmeister Brasilien hat eine Woche vor seinem ersten Spiel bei der WM-Endrunde in Russland viel Selbstvertrauen getankt.

Wien - Die Selecao gewann in Wien gegen Österreich souverän 3:0 (1:0). Weltstar Neymar, der den Treffer zum 2:0 erzielte, kommt nach Verletzung immer besser in Fahrt. Die mit vier Bundesliga-Profis in der Startelf angetretenen Gastgeber hatten in der Vorwoche Weltmeister Deutschland noch 2:1 bezwungen.

Der Führungstreffer für die Gäste fiel aus Abseitsposition. In der 36. Minute nahm Paulinho im Abseits einen Schuss von Willian auf und schob ein. Neymar (63.) erhöhte nach einer Einzelaktion auf 2:0. Der Stürmerstar von Paris Saint-Germain hatte vor einer Woche beim 2:0 gegen Kroatien in Liverpool sein Comeback nach drei Monaten gegeben. Er hatte wegen eines Haarrisses im Fuß pausiert. Coutinho (69.) erzielte im Ernst-Happel-Stadion das 3:0.

Als erster Gegner wartet die Schweiz

Bei den Österreichern, die sich nicht für die WM qualifiziert haben, standen Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim), Martin Hinteregger (FC Augsburg), Alessandro Schöpf (Schalke 04) und David Alaba (Bayern München) in der Startelf. Schöpfs Klubkollege Guido Burgstaller und der Augsburger Kevin Danso wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt.

Im Brasiliens WM-Aufgebot steht kein einziger Spieler aus der Bundesliga. Der fünfmalige Champion trifft in Russland in seinem ersten Spiel der Gruppe E am kommenden Sonntag auf die Schweiz. Die weiteren Gegner sind Costa Rica und Serbien.

SID