Geburtstag und frühere Stationen: Laimer wechselt seine Rückennummer

Von: Sascha Mehr

Teilen

Konrad Laimer hat nach dem Abgang von Yann Sommer seine Rückennummer gewechselt und eine Nummer gewählt, die einst eine Bayern-Legende trug.

München – Yann Sommer hat den FC Bayern München nach nur einem halben Jahr wieder verlassen. Der Keeper, der im vergangenen Winter von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße wechselte, um den verletzen Manuel Neuer zu vertreten, schließt sich Inter Mailand an.

Konrad Laimer Geboren: 27. Mai 1997 (Alter 26 Jahre), Salzburg, Österreich Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern München: Laimer wechselt Rückennummer

„Eine aufregende Reise geht zu Ende. Ich möchte allen beim FC Bayern, meinen Teamkollegen, den Trainern, dem Personal und allen anderen, einschließlich der großartigen Fans, meinen Dank aussprechen, die meine Zeit bei diesem großartigen Verein zu einem Erlebnis gemacht haben, das ich nie vergessen werde! Ich danke euch allen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg“, lauteten die Abschiedsworte des Keepers, die er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte.

Mit dem Wechsel von Sommer in die Serie A, wurde auch dessen Rückennummer 27 frei. Lange war sie aber nicht ohne Besitzer, denn Neuzugang Konrad Laimer, der ablösefrei von RB Leipzig an die Säbener Straße wechselte, schnappte sich die freie Nummer. Zuvor hatte er die Rückennummer 24.

Konrad Laimer, Neuzugang des FC Bayern. © FC Bayern München/Twitter

„Die 27 hatte ich bereits in Salzburg und in Leipzig. Dazu kommt, dass ich am 27. Mai Geburtstag habe“, erklärte der Mittelfeldspieler, der sich in der Zentrale ein Duell mit Leon Goretzka um einen Platz in der Startelf liefert. Derzeit scheint Laimer die Nase vorne zu haben, gegenüber dem deutschen Nationalspieler.

FC Bayern München: Laimer nun mit der 27

Mit der Rückennummer 27 tritt Konrad Laimer in große Fußstapfen beim FC Bayern München, denn bevor Yann Sommer die Nummer auf seinem Trikot trug, war sie jahrelang eng mit Bayern-Legende David Alaba verbunden, der 2021 ablösefrei zu Real Madrid wechselte.

„Ich werde die 27 in Ehren halten, es sind große Fußstapfen. Ich bin happy, dass ich diese Nummer habe“, sagte der österreichische Nationalspieler und freut sich, seine Wunschnummer endlich auf dem Trikot zu haben. (smr)