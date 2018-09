Nations League im Live-Ticker: Nachspielzeit! Grigg trifft für Nordirland und verkürzt kurz vor Schluss 

Siebenmal rollt heute der Ball in der Nations League. Wir begleiten die Top-Spiele in unserem Live-Ticker, darunter auch die Partie zwischen Nordirland und Bosnien-Herzegowina.

Am heutigen Samstag, 8. September 2018, berichten wir im Live-Ticker über folgende Partien: England gegen Spanien (Liga A), Schweiz gegen Island (Liga A) und Nordirland gegen Bosnien-Herzegowina (Liga B).

Außerdem stehen heute noch diese Spiele auf dem Programm: Finnland gegen Ungarn, Estland gegen Griechenland, Weißrussland gegen San Marino und Luxemburg gegen Moldawien.

Uhrzeit Liga Gr. Heim Gast Ergeb. 15 Uhr B 3 Nordirland - Bosnien-Herzegowina 1:2 (0:1) 18 Uhr A 2 Schweiz - Island -:- (-:-) 20.45 Uhr A 4 England - Spanien -:- (-:-) 18 Uhr C 2 Finnland - Ungarn -:- (-:-) 20.45 Uhr C 2 Estland - Griechenland -:- (-:-) 18 Uhr D 2 Weißrussland - San Marino -:- (-:-) 20.45 Uhr D 2 Luxemburg - Moldawien -:- (-:-)

90+3. Minute: Toooor für Nordirland! Wahnsinn, die Nordiren können nach einer Ecke nochmal verkürzen. Die eingewechselte Legende Grigg kann das Chaos im Strafraum ausnutzen trifft. Nur noch 1:2!

90. Minute: Ganze sechs Minuten Nachspielzeit schlägt der Schiri noch oben drauf.

84. Minute: Für Mittelfeldstratege Pjanjic ist der Arbeitstag vorbei - er wird durch Bajic ersetzt.

83. Minute: Erneute Untebrechung: Sehic sieht auf Seiten Bosnies die Gelbe Karte.

76. Minute: Beide Teams nutzen die Unterbrechung für einen Wechsel: Bei den Nordiren kommt Ward für McGinn, bei Bosnien-Herzegowina Zakaric für den vorbelasteten Civic.

69. Minute: Auch der Gastgeber reagiert und bringt mit Grigg und Boyce zwei neue Kräfte. Dafür müssen Lafferty und McLaughlin weichen.

67. Minute: Kurz nach dem Treffer reagiert Bosnien-Coach Prosinecki und wechselt Krunic für den Torschützen Saric ein.

64. Minute: Toooor für Bosnien-Herzegowina! Saric erhöht für die Gäste auf 2:0.

46. Minute: Weiter gehts mit dem zweiten Durchgang!

Halbzeit: Schiri Kralovec pfeift und beendet die erste Halbzeit!

36. Minute: Tooooor für Bosnien-Herzegowina! Duljevic H. bringt die Gäste in Führung!

30. Minute: Auch Bosniens Pjanjic bekommt vom Referee nach einem Foul die Gelbe Karte

10. Minute: Civic von Bosnien-Herzegowina sieht bereits früh in der Partie den Gelben Karton!

+++ Die erste Partie vom Samstag in der Nations League zwischen Nordirland und Bosnien-Herzegowina ist bereits im vollen Gange. Bisher sind in dem Spiel noch keine Tore gefallen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von den Topspielen in der UEFA Nations League am Samstag! Nordirland tritt gegen Bosnien-Herzegowina, die Schweiz empfängt Island und England fordert Spanien! Es sind die letzten Partien des 1. Spieltags (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick).

Nations League im Live-Ticker: Welche Spiele stehen am Samstag auf dem Programm?

Den Auftakt an diesem Samstag machen bereits am Nachmittag die Teams aus Nordirland und Bosnien-Herzegowina, die die Gruppe 3 in Liga B eröffnen. Um 15.00 Uhr ist Anstoß im Windsor Park von Belfast, in dem vor allem die stimmgewaltigen Fans des Gastgebers für eine tolle Atmosphäre sorgen werden. Komplettiert wird die Gruppe von Österreich, das diese Partie wohl genauestens verfolgen wird.

Weiter geht es um 18.00 Uhr mit dem ersten Spiel in Gruppe 2 der Liga A, dann starten die beiden WM-Teilnehmer Schweiz und Island in die Nations League. Während die Gastgeber im WM-Achtelfinale den Schweden knapp unterlagen, mussten die Isländer bei ihrer ersten WM-Teilnahme bereits nach der Vorrunde nach Hause fahren.

Topspiel der Nations League am Samstag: England trifft auf Spanien

Das absolute Topspiel des Tages aber steigt um 20.45 Uhr im Londoner Wembley-Stadion: England empfängt Spanien. Das klingt nach ganz großem Fußball! Der Weltmeister von 2010 von der iberischen Insel scheiterte sensationell im WM-Achtelfinale an Gastgeber Russland, die Engländer aber spielten das beste Turnier seit dem Titelgewinn 1966 und wurden Vierter.

