Nassim Boujellab macht Schalke 04 eine Liebeserklärung

Nassim Boujellab © Tim Rehbein/RHR-FOTO

Nassim Boujellab spielt aktuell als Leihgabe in Finnland. Doch das S04-Eigengewächs träumt von einer Rückkehr nach Gelsenkirchen. Hier lesen Sie dazu mehr:

Gelsenkirchen – Der FC Schalke 04 ist seine große Liebe. Nassim Boujellab träumt von einer Rückkehr zum S04 und will in Gelsenkirchen am liebsten sein „restliches Leben“ verbringen.

Aktuell spielt das Eigengewächs aus der Knappenschmiede bei HJK Helsinki. Im Januar endet das Leihgeschäft mit dem Klub aus der finnischen Hauptstadt.