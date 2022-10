Nagelsmann zu Ballon d'Or: Musiala und Bellingham vor Gavi

Spielt eine ganz starke Saison: Jamal Musiala vom FC Bayern München. © Sven Hoppe/dpa

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hätte bei der Preisvergabe für den besten U21-Spieler bei der Ballon-d'Or-Ehrung anders entschieden.

Paris - „In meinen Augen hat sowohl Jamal (Musiala) als auch Jude Bellingham eine bessere Saison gespielt als der Gewinner“, sagte der Münchner Coach zum siegreichen Gavi. Zwischen den Bundesliga-Youngsters hätte es dann bei Nagelsmann ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ gegeben.

Münchens Musiala (19) und Bellingham (19) von Borussia Dortmund gehörten bei der Wahl am Montag zu den fünf nominierten Spielern für die Kopa-Trophäe, belegten am Ende aber die Plätze drei und vier. Der Preis ging an den Spanier Gavi vom FC Barcelona vor dem Franzosen Eduardo Camavinga von Real Madrid.

Unverdient sei Gabis erster Platz trotzdem nicht. „Er hat eine extreme Gewinnermentalität, auch für sein Alter. Sehr giftig“, sagte Nagelsmann und bescheinigte dem Katalanen eine „Terrier-Komponente gepaart mit sehr gutem Fußballer“. dpa