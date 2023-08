Neue Lebensversicherung: VfB erwartet „unmoralisches Angebot“ und hat Guirassy-Nachfolger im Visier

Von: Niklas Noack

Der VfB Stuttgart bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Serhou Guirassy vor. Dafür haben die Schwaben bereits einen Stürmer aus der Premier League im Visier.

Stuttgart - Die Lebensversicherung des VfB Stuttgart hat einen Namen: Serhou Guirassy. Kaum auszumalen, wie die vergangene Saison ohne den Stürmer und seine elf Bundesligatore verlaufen wäre. Vermutlich hätte der VfB in diesem Szenario bereits am vergangenen Wochenende in die neue Saison starten müssen – in der zweiten Liga.

Guirassy-Ersatz beim VfB: Stuttgart zeigt Interesse an Deniz Undav

Wie wichtig Guirassy ist, ist den sportlich Verantwortlichen in Stuttgart bewusst. Deshalb streckte sich der Club Ende Mai auch über seine finanzielle Schmerzgrenze hinaus, um für den bis dahin von Stade Rennes ausgeliehenen Angreifer die Kaufoption zu ziehen. Neun Millionen Euro soll der Guirassy-Deal den VfB gekostet haben, der allerdings nicht garantiert, dass der Guineer in der anstehenden Saison für die Schwaben stürmt.

Zuletzt berichtete nämlich der kicker, dass Guirassy bis zum 20. August die Möglichkeit hat, den VfB für 15 bis 20 Millionen Ablöse zu verlassen. Ein realistisches Szenario, auf das sich Stuttgart vorbereitet. VfB-Vorstandeschef Alexander Wehrle, der grundsätzlich an einen Guirassy-Verbleib glaubt, sagte dazu kürzlich gegenüber BW24: „Es ist in der Transferperiode ja nichts Außergewöhnliches, dass man für alle Fälle auch immer einen Plan B braucht, falls es ein unmoralisches Angebot für einen Spieler gibt. Man kann sich ja aber darauf einstellen, dass eine Wahrscheinlichkeit eintreten könnte.“

Der Plan B soll Medienberichten nach Deniz Undav von Brighton & Hove Albion sein. Ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht. So erzielte er in der vergangenen Spielzeit in 22 Premier-League-Partien fünf Treffer. In der Saison 2021/22 traf er in Belgien im Dress von Royale Union Saint-Gilloise sogar 25 Mal.

Daten zu Deniz Undav von Brighton & Hove Albion

Warum Undav kein Guirassy ist

Klar ist aber: Der 27-Jährige, der im niedersächsischen Achim geboren wurde, ist schon allein aufgrund seiner Körpergröße (1,78 Meter) kein Guirassy (1,87). Ähnlich wie der Guineer ist Undav aber ein mitspielender Angreifer, der aufgrund seines Tempos seine Stärken im Umschaltspiel hat. Außerdem fällt der Deutsche, der unter anderem bei Werder Bremen ausgebildet wurde, mit seiner Wendigkeit auf. Ebenfalls interessant sind seine Fähigkeiten als Vorlagengeber: In Belgien bereitete er in 25 Partien zehn Treffer vor.

Manch ein VfB-Fan dürfte von einem Undav-Transfer zusätzlich zu einem Guirassy-Verbleib träumen. Aus finanziellen Gründen vergebens, obwohl es in der Tat interessant wäre, die beiden gemeinsam im Angriff zu sehen. Aktuell ist es aber für den VfB obendrein schwierig, sich bei Undav wegen der großen Konkurrenz durchzusetzen.