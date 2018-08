Kuriose Aktion nach hartem Fußballspiel - Ehemaliger Zweitligist schickt Gegner diesen Brief

So etwas sieht man im Fußball selten: Während des Pokalspiels zwischen Rot-Weiß Ahlen und dem SV Lippstadt verletzten sich zwei Spieler des SVL. Der Gegner aus Ahlen schickte danach einen Brief nach Lippstadt – sehr zur Überraschung des Empfängers.

Ahlen – Bei Pokalspielen geht es oft hoch her. Nicht nur in Profiligen, auch in den unteren Spielklassen. So zum Beispiel bei der Begegnung im Westfalenpokal zwischen Rot-Weiß Ahlen und dem SV Lippstadt am 22. August. Die Gastgeber aus Ahlen mussten sich nach einer hart umkämpften Partie mit 1:2 geschlagen geben. Doch nach dem Abpfiff wurde nicht übers Spiel-Ergebnis geredet.

Zwei Lippstädter Spieler verletzten sich während der Partie so schwer, dass sie von ihrem Trainer vom Feld genommen werden mussten. In solchen Situationen kommt es meist zu ein paar entschuldigenden Worten seitens des Verursachers. Doch wie RW Ahlen reagierte, erstaunte nicht nur den Gegner aus Lippstadt.

Nach Pokalspiel: RW Ahlen schickt Brief mit Genesungswünschen nach Lippstadt

Die Westfalen schickten am Tag nach der Partie einen Brief an den SVL, der explizit an die verletzten Spieler Janik Brosch und Sven Köhler gerichtet war. Darin wünschten sie den beiden Spielern gute und schnelle Genesung. "Wichtiger als Sieg oder Niederlage ist aber immer die Gesundheit der Akteure, egal welche Farben sie tragen", heißt es in dem Schreiben.

Und weiter: "Im Laufe des Spiels musste Euer Trainer gestern verletzungsbedingt auf Euch verzichten und das Ausmaß Eurer Verletzungen ist wahrscheinlich auch heute nicht ganz klar", schreiben die RW-Verantwortlichen weiter. Wie der SV Lippstadt auf diese Aktion reagierte, lesen Sie bei msl24.de.*

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

