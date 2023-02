Sabitzer lehnt wohl Rückkehr zum FC Bayern ab: Millionen-Ablöse winkt

Von: Christoph Klaucke

Der verliehene Marcel Sabitzer scheint eine Rückkehr nach München auszuschließen. Dem FC Bayern winkt im Sommer eine Millionen-Ablöse.

München – Am Ende ging alles ganz schnell – so wie das am Deadline Day nun mal üblich ist. Der FC Bayern hat am letzten Tag des Winter-Transferfensters Marcel Sabitzer abgegeben. Der österreichische Mittelfeldspieler ist in München Geschichte, zumindest vorerst.

Denn der 28-Jährige ist nur bis Saisonende an Manchester United ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es nicht. Doch allem Anschein nach hat Sabitzer mit dem FC Bayern bereits abgeschlossen und will gar nicht mehr an die Säbener Straße zurückkehren. Bei einem Verkauf winkt Hasan Salihamidzic eine Millionen-Ablöse.

Marcel Sabitzer Geboren: 17. März 1994 (Alter 28 Jahre), Wels, Österreich Aktuelles Team: Manchester United (bis 30.06.2023 ausgeliehen) Vertrag beim FC Bayern bis: 30.06.2025 Marktwert: 20 Millionen Euro

FC Bayern: Transfer-Flop Marcel Sabitzer flüchtet nach Manchester

Marcel Sabitzers Zeit beim FC Bayern dürfte wohl im Nachhinein als Missverständnis eingestuft werden. Der zentrale Mittelfeldspieler kam im Spätsommer 2021 als Wunschspieler des neuen Trainers Julian Nagelsmann nach München – für 15 Millionen Euro Ablöse. Im Star-Ensemble der Bayern mit den Platzhirschen Joshua Kimmich und Leon Goretzka konnte sich Sabitzer jedoch nie wirklich durchsetzen und stand nur selten in der Startelf, zuletzt fiel er in der Hierarchie sogar hinter Youngster Ryan Gravenberch zurück.

Zu wenig für die Ansprüche des ehrgeizigen Oberösterreichers, der sich nach eigener Aussage auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit befindet. Bei Manchester United ist Sabitzer nun „überzeugt, mehr Spielzeit zu bekommen“, verkündete der FC Bayern den Abschied nach England.

Marcel Sabitzer will offenbar nicht mehr zum FC Bayern zurück. © Tom Weller/dpa

Marcel Sabitzer: Bayern-Rückkehr unwahrscheinlich – Österreicher will wohl in England bleiben

Sabitzer selbst scheint nicht gewillt zu sein, jemals wieder zum FC Bayern zurückkehren zu wollen. „Ich werde alles für dieses Trikot geben”, sagte der österreichische Nationalspieler am Donnerstag bei seiner Vorstellung bei Manchester United.

Sabitzer will sich laut dem englischen Portal TEAMtalk in den kommenden Wochen für eine langfristige Anstellung empfehlen. Eine Rückkehr nach München schließe er dem Bericht zufolge aus, da sich die Konkurrenzsituation beim FC Bayern mit der Verpflichtung von Landsmann Konrad Laimer kommenden Sommer noch einmal verschärfen dürfte.

Sabitzer-Transfer im Sommer würde FC Bayern Millionen-Ablöse bescheren

Der FC Bayern würde Sabitzer bei einem dauerhaften Wechsel wohl keine Steine in den Weg legen. Bei einem attraktiven Angebot seitens der Red Devils dürfte einem Transfer nichts entgegen stehen. Im Sommer solle die Situation neu bewertet werden, dann wollen die Bayern und United neu verhandeln.

Sabitzers Vertrag in München gilt noch bis 2025, sein Marktwert beläuft sich auf 20 Millionen Euro. Eine Ablösesumme in diesem Bereich sind für englische Vereine schon beinahe Peanuts. Die Sabitzer-Millionen könnten die Bayern umgehend in den Transfer von Joao Cancelo stecken, die XXL-Kaufoption soll 70 Millionen Euro betragen.

FC Bayern: Müller hofft auf Wiedersehen – Sabitzer in England verspottet

Bayern-Anführer Thomas Müller hingegen will seinen ehemaligen Mitspieler noch nicht ganz aufgeben und hofft auf ein Wiedersehen. „Im Sommer kommt er wieder. Das Kapitel ist noch nicht zu Ende.“ Sabitzer sei „ein cooler Typ und ein super Spieler“. Davon scheint auf der Insel nicht jeder überzeugt zu sein. Marcel Sabitzer wird in England verspottet, eine Aussage geht fast unter die Gürtellinie. (ck)