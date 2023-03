Frische Millionen für den FC Bayern: CL-Viertelfinale spült neues Geld in die Kasse

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern feiert das Weiterkommen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und freut sich auf frische Millionen in der Kasse.

München - Es war ein Festtag in der Allianz Arena: Der FC Bayern hat einen großen Sieg in der Champions League gefeiert. Mit dem 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain wurde ein sogenannter „Großer“ aus der Königsklasse genommen. Der Jubel bei den Münchnern kannte bei Mannschaft und Fans gleichermaßen keine Grenzen. Doch damit nicht genug. Der Einzug ins Viertelfinale spült den Bayern neues Geld in die Kasse.

FC Bayern freut sich dank Champions-League-Sieg gegen PSG auf Millionenregen

Die Champions League ist für den FC Bayern die wichtigste Einnahmequelle. Umso bedeutender war ein Weiterkommen gegen Paris.

Die Bayern verdienen bisher im Vergleich zu allen Teilnehmern die meisten Prämien. In den kommenden Runden winken CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic immer mehr Millionen. Der deutsche Rekordmeister hat in dieser Saison alle seine acht CL-Spiele gewonnen.

Die Bayern-Chefs Salihamidzic und Kahn freuen sich über neue Millionen aus der Champions League. © Michael Weber/Imago

Dank der Führung in der UEFA-Klubrangliste hat der FC Bayern schon nach der Gruppenphase 68,82 Millionen Euro eingenommen. Durch die Teilnahme am Achtelfinale kommen nochmal 9,6 Millionen obendrauf, der Sprung ins Viertelfinale sorgt nun für weitere 10,6 Millionen Euro Einnahmen. In Summe haben die Bayern also schon 89,02 Millionen Euro in der Champions League verdient.

Für den Einzug ins Halbfinale nimmt jede der vier verbleibenden Mannschaften je 12,5 Millionen Euro ein, im Finale kommen weitere 20 Millionen Euro für den Sieger des Henkelpotts hinzu, während sich der Zweitplatzierte zumindest über 15,2 Millionen Euro freuen kann. Insgesamt könnten die Bayern also auf 121,52 Millionen Euro kommen. Ob noch mehr Geld zusammenkommt, könnte auch von der Auslosung und den möglichen Gegnern abhängen.

Runde Einnahmen Gruppenphase 68,82 Millionen Euro (FC Bayern mit 6 Siegen) Achtelfinale 9,6 Mio. Euro Viertelfinale 10,6 Mio. Euro Halbfinale 12,5 Mio. Euro Finale 15,2 Mio. Euro Sieger 20 Mio. Euro

FC Bayern wirft PSG aus der Champions League: Bosse machen gemeinsame Sache

Der FC Bayern ist auf die lukrativen Einnahmen aus der Königsklasse angewiesen, während andere Klubs wie eben PSG von externen Geldgebern abhängig sind. Indes wurden vor dem direkten Duell die Bosse des FC Bayern und PSG in einem Münchner Edel-Lokal entdeckt.